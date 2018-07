Moeten we langer doorwerken of juist niet?

Ja - Oudere werknemer is vaak sterk, verstandig en ervaren

Lees verder na de advertentie

In het cao-overleg is het zogenaamde ‘generatiepact’ onder druk van de FNV aan een bescheiden opmars bezig. Zo’n pact houdt in dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd minder kunnen gaan werken (bijvoorbeeld 80 procent) met behoud van het grootste deel (bijvoorbeeld 90 procent) van hun voltijdssalaris en van hun volledige pensioenopbouw.

Het probleem met het concept generatiepact is dat het alle oudere werkenden over één kam scheert. De denkfout is dat oudere werkenden per definitie zwakker zijn, niet langer in staat om voltijds te werken, dat dat zielig is en dat zij gecompenseerd moeten worden.

In de praktijk zien we de afgelopen jaren de gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken sterk omhooggaan. Oudere leden van de beroepsbevolking zijn veelal sterk, verstandig en ervaren en kunnen vaak heel goed blijven werken. Langer doorwerken kan dus allang. Maar niet altijd in hetzelfde beroep.

Die laatste woorden zijn cruciaal. We - vakbonden, werkgevers, overheid - schieten op dit ogenblik nog steeds tekort in het blijvend inzetbaar houden van werkenden. We praten al jaren over vergrijzing en ontgroening, over spectaculaire veranderingen op de arbeidsmarkt. We zien echter met lede ogen aan dat de praktijk ver achter blijft, dat opleidingsbudgetten verre van optimaal worden ingezet en dat regelgeving nog steeds stelselmatig ouderen duurder maakt.

Oudere leden van de be­roeps­be­vol­king zijn veelal sterk, verstandig en ervaren en kunnen vaak heel goed blijven werken

Om langer doorwerken te bevorderen en te zorgen dat meer mensen werkenderwijs de pensioengerechtigde leeftijd halen, moeten we dit gemakkelijk en aantrekkelijk maken voor de werkenden en de werkgevers. Ik denk aan:

1. Toekomstgerichte afspraken over de ontwikkeling van werkenden. Maak de daarvoor bestemde budgetten gemakkelijk beschikbaar.

2. Concrete hulpmiddelen voor werkenden om zelf inzicht te krijgen in de eigen (financiële) situatie, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

3. Een veel beter en praktischer systeem om mensen van baan te laten verwisselen. Ruim blokkades voor van-werk-naar-werk uit de weg.

4. Maatwerkmaatregelen voor die oudere werkende die niet meer kan en voor wie dit beleid te laat komt omdat hij al te dicht bij zijn pensioen zit. Zo moeten de vele mogelijkheden van het deeltijdpensioen veel bekender worden en fiscaal aantrekkelijker.

5. Betere arbeidsverhoudingen door de wil tot samenwerking te tonen. Inzetbaarheid is een geschikt terrein, want de belangen van werkenden en werkgevers lopen parallel. Er loopt inmiddels een mooi samenwerkingsproject tussen werkgevers en vakbonden rond duurzame inzetbaarheid. Vermenigvuldig die.

Ja, het bieden van eerlijke kansen aan oudere werkenden kost enige inspanning. Maar meer mensen fit naar hun pensioenleeftijd is een algemeen belang.

Gerard Groten, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid bij werkgeversvereniging AWVN