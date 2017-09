Moeten we doorgaan met het scheiden van plastic afval?

Het apart ophalen van plastic afval is duur en vergt moeite, maar het resultaat is nauwelijks meer dan een paar armzalige bermpaaltjes. Ik keek nog maar eens goed naar die oranje sliert in de straat, maar kon een gevoel van treurigheid niet onderdrukken. Is het dan verspilde moeite?

Het ergste is dat het bericht over de geringe effectiviteit ervan niet nieuw is. Al in 2010 liet de toenmalige directeur Ruud Sondag van Van Gansewinkel, een groot afvalinzamelbedrijf, weten dat zeker de helft van het ingezamelde plastic gewoon verbrand moest worden omdat er verder niets mee te beginnen was. Dat is dus alweer zeven jaar geleden. Het rapport van het CPB laat geen andere conclusie dan dat er sindsdien geen enkele vordering gemaakt is. Als burger en als consument krijg ik daarmee de indruk dat die oranje containers vooral een symbolische functie hebben.

In die containers zit niet alleen plastic, maar ook nog wat etensresten, achtergebleven in yoghurtpak en kwarkpot. En omdat ik niet heel precies weet wat er wel en wat er niet in deze container hoort, zit er vast ook allerlei onbruikbaar spul in. Ik ga niet met rommel in mijn handen ook nog even op de iPad de instructies bekijken op de site van Plastic Heroes. En zit er nu wel of geen aluminium in het yoghurtpak?