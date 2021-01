Moeten we de avondklok toch maar invoeren, ondanks gebrek aan keihard bewijs?

De oorlog is te lang geleden om als argument tegen de avondklok te dienen.

Wat een jaar geleden volstrekt ondenkbaar was, gaat nu wellicht gebeuren. Het kabinet denkt er serieus over om in Nederland een avondklok in te voeren. Een instrument om de besmettingscijfers de goede kant op te sturen. Premier Rutte ‘smeekte’ de Kamer, volgens Trouw, om de weerstand tegen deze ingreep op te geven. Die term ‘smeken’ heeft een dramatische lading. De bezwaren tegen een avondklok zijn groot, zowel politiek als in de samenleving. Nog altijd is de eerste associatie bij ‘avondklok’ die van de spertijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Best bijzonder dat dit beeld zo sterk is blijven hangen. Alleen degenen die voor de oorlog geboren zijn zullen er bewuste herinneringen aan hebben. Voor alle 75-minners is het een verhaal, al is het soms een verhaal met een nare afloop.

In andere Europese landen is de avondklok deze coronatijd al eerder ingesteld om te voorkomen dat de besmettingen nog meer uit de hand lopen. Frankrijk kent de avondklok sinds half december, België, dat ook in de Tweede Wereldoorlog zo’n spertijd had, sinds half oktober. Spanje en Portugal voerden die dit najaar in.

In Italië was de lockdown dit voorjaar tijdens de eerste golf al zo streng dat er ook overdag een verbod gold om zonder dringende reden het huis te verlaten. Ephimenco beschreef in twee van zijn columns (14 april en 8 oktober) hoe hij op de fiets, op weg naar de levensmiddelenwinkel, werd staande gehouden door agenten die hem dreigden te beboeten omdat hij enkele honderden meters buiten de toegestane actieradius was gegaan. In de Duitse deelstaat Beieren ging begin december een avondklok in.

De winter maakt het makkelijker

Waarom dan niet in Nederland? Inderdaad is het onmogelijk om keihard aan te tonen dat zo’n uitgaansverbod echt een gewenste invloed heeft op besmettingen, laat staan hoeveel procent die winst dan is. Maar gezien de dreiging van de zeer besmettelijke Britse virusmutant kunnen we het ons niet meer permitteren om te wachten op bewijs in de vorm van meetbare effecten.

Wat het makkelijker maakt, is dat het winter is. Een avondwandeling zit er nu niet zo gauw in. Hoe erg is het dan om na 20.00 uur – dat zou het voorstel zijn – niet meer naar buiten te mogen? In nodige uitzonderingen voorziet het voorlopige plan ook. Het gaat dan om mensen die hun hond willen uitlaten, die naar hulpbehoevende kennissen moeten, of die voor hun werk de straat op moeten. De avondklok zou tot 4 uur ’s ochtends duren. Vroeg genoeg voor wie in de bouw werkt of voor vrachtwagenchauffeurs.

Verplicht huisarrest in de winternachten, van 20.00 tot o4.00 uur, daar lijkt me niets op tegen. Maar misschien denkt u daar anders over.

Vandaar mijn vraag. Heeft u bezwaar tegen het invoeren van de avondklok?

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden. Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres.