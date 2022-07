Moeten onze straatnamen niet nodig opgefrist? Kleurrijker, en met meer groentes?

Sommige straatnamen zijn zo stoffig. Kunnen die niet ook opgeknapt worden?

Nederlanders houden niet van andijvie. Tenminste als je afgaat op straatnamen. Bloemenbuurten zijn populair, fruitbuurten ook wel. Als het gaat om straten met groetenamen blijft het beperkt tot een Aspergelaan, een Komkommerstraat, een Radijsstraat. De enkele Rabarberstraat (Den Haag) is wat verdwaald tussen namen van bloeiende struiken. Voor een Andijviestraat moet je naar Paramaribo.

Straatnamen zeggen veel over de cultuur van een land. Maar het gaat verder. Straatnamen worden zelfs ingezet in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland veranderde de naam van het adres in Moskou waar de Britse ambassade aan ligt in ‘Volksrepubliek Loeganskplein’. Eerder kwamen in Stockholm, Vilnius en Praag de Russische ambassades plots te liggen aan straten met namen die steun aan Oekraïne uitdrukken.

In Nederland speelt een subtielere strijd rond straatnamen. Namen die verwijzen naar koloniale ondernemers als Piet Hein, Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen drukken tegenwoordig geen trots meer uit, maar leiden tot ongemakkelijkheid. En waarom zijn er zo weinig straten naar vrouwen vernoemd? Anders dan koninginnen natuurlijk, want de lanen en straten die de naam van Wilhelmina, Juliana, Beatrix of Maxima dragen, zijn legio. Maar waar blijft de rest?

Sommige steden hebben dit opgepakt en in een wijk alle straten naar vrouwelijke schrijvers, schilders, wetenschappers, politici of voorvechtsters voor vrouwenrechten genoemd. Zoals in Heemskerk. Daar wandel je van de Joke Smitstraat naar de Marga Klompésingel.

Emancipatie

In straatnamen dringt de emancipatie traag door. Neem baanbrekende theologen. Abraham Kuyper heeft zijn wegen, pleinen en straten. Anna Maria van Schurman heeft ook hier en daar een straat. Maar hoe zit het met Catharina Halkes?

Helden van kleur kom je ook niet vaak tegen op straatnaambordjes. Anton de Kom heeft wat straten en een plein, Nelson Mandela hier en daar een laan, net als Martin Luther King. Maar over het algemeen staan namen van witte mensen op de blauwe bordjes. Vrouwen van kleur zijn uiterst schaars. Oké, Almere heeft een Josephine Bakerstraat.

Met al die bouwplannen is het een goed moment om suggesties te doen voor nieuwe straatnamen. En waarom niet sommige eens een keer vernieuwen? Natuurlijk, als je je leven lang in de Hermannus Elconiusstraat in Utrecht woont, wil je vast geen nieuwe naam. Maar wie kent Harmen Eelkes nog, een priester die in de zestiende eeuw overging naar het protestantse geloof? Ze wekken een stoffige indruk, die verlatijnste namen. Als er volkswijken opgeknapt worden, waarom niet meteen de straatnamen wat opgefrist?

In deze laatste vraag voor de zomer wil ik u vragen om eens creatief naar de straatnamen te kijken. Bent u eraan gehecht? Nog suggesties voor nieuwe namen?