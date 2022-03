Moeten landen hun kernwapens opgeven? Dat is in deze wereld hoogst naïef en irrationeel

Zeker met een uitgekleed defensieapparaat kan het Westen zich niet veroorloven kernwapens op te geven, stelt luitenant-kolonel b.d. Patrick Bolder, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS).



Arts-epidemioloog André Knottnerus en mensenrechtenjurist Cees Flinterman betoogden in Trouw (Opinie, 22 maart) dat de oorlog in Oekraïne eens te meer aantoont dat kernwapens de wereld uit moeten. Zij begeven zich daarbij op een academisch gebied – internationale betrekkingen/krijgswetenschappen – buiten hun comfortzone, en dus op glad ijs.

Deze oorlog laat zien dat het inderdaad levensgevaarlijk kan zijn als één der partijen over nucleaire wapens beschikt. Een volgende conclusie kan echter zijn dat nucleaire afschrikking wel degelijk lijkt te werken. De Navo wenst door deze afschrikking niet het conflict in te worden getrokken, maar ook Poetin waakt ervoor de Navo te na te komen, ook al had hij daar de nodige argumenten voor kunnen verzinnen.

Hiermee is de wereld in een ­catch-22-situatie terecht gekomen: rationele landen willen van hun kernwapens af, maar kunnen dat pas doen als de irrationelen de eerste stappen nemen. De irrationelen zien hun kernwapenarsenaal als een existentiële voorwaarde en enig machtsmiddel. Het opgeven van hun nucleaire arsenaal zien ze als letterlijk dodelijk voor henzelf. De door de schrijvers geschetste stappen zijn verstandig, maar in de huidige wereld ook hoogst naïef en irrationeel.

Dwangmiddel

Kernwapens worden gezien als een dwangmiddel dat handelingsruimte moet bieden in internationale betrekkingen. Kijk naar nucleaire staten als de VS, Rusland, het VK en Frankrijk, maar ook India, Pakistan, Noord-Korea en Israël. En vergeet niet de pogingen van Iran om een nucleaire staat te worden. Niet voor niets is China haar nucleaire arsenaal aan het vergroten, terwijl het momenteel geen militaire dreiging ondervindt. Voorlopig lijkt, hoe verschrikkelijk ook, een afbouw van het nucleaire arsenaal het aantal handelingsopties voor het Westen eerder te verminderen dan onze veiligheid te vergroten.

Op 23 maart stelde Bastiaan van Apeldoorn op de opiniepagina’s dat we nu als reactie op de oorlog in ­Oekraïne juist niet in de kramp van hogere defensie-uitgaven moeten schieten. Zoals bekend is na de inval van Rusland op de Krim al binnen de Navo gesproken over het verhogen van de defensiebudgetten van de Navo-landen naar de beroemde

2 procent van het Bruto Nationaal Product, in 2024 te bereiken. Tot een halfjaar geleden was Nederland nog niet op koers voor die 2 procent in 2024. Tot een maand geleden werd er gesproken over een verhoging van het Defensiebudget met 3 miljard euro structureel, maar ook daarmee zou de 2 procent nog niet worden gehaald.

Dertig jaar verwaarlozing defensie

Nu er sprake is van geopolitieke dreiging aan de rand van Europa, lijkt ook Nederland uit haar geopolitieke winterslaap ontwaakt en is die 2 procent geen taboe meer. Eindelijk wordt er serieus over gesproken in het parlement. De waarheid die Van Apeldoorn niet onder ogen wil zien, is echter dat juist dertig jaar verwaarlozing van onze gezamenlijke Europese defensie ons minder middelen ter verdediging heeft gegeven. Lucht- en raketverdediging, jachtvliegtuigen, fregatten, onderzeeboten, maritieme vliegtuigen, artillerie en tanks zijn sterk in aantal verminderd.

Nederlandse kennis op essentiële militaire gebieden is zelfs volledig aan het verdwijnen, bijvoorbeeld onderzeebootopsporing vanuit de lucht en het gevecht van de ‘verbonden wapens’ met tanks en infanterie. Hierdoor zijn minder conventionele antwoorden op de agressie van een tegenstander te leveren. De escalatieladder is zo belangrijk verkort. Daardoor zal ook het ‘Westen’ met een uitgekleed defensieapparaat eerder naar het nucleaire wapen moeten grijpen dan ze eigenlijk zelf wil.

Het is tijd om de lieflijke Idealpolitik, waarvan de drie schrijvers die een podium kregen op de opiniepagina’s van Trouw voorstanders lijken te zijn, te laten varen en weer terug te keren naar Realpolitik in deze onveilige wereld. En ja, dan blijven we voorlopig nog zitten met die verschrikkelijke kernwapens. Helaas kunnen ze niet worden ‘onuitgevonden’.

