Je zat naast iemand die opeens vroeg of het wel goed voor je was, steeds weer die duik in de ballenbak van de meningen. Je denkt je zelfs te herinneren dat hij vroeg of het wel gezond was voor de ziel. En je wist: natuurlijk is het dat niet. Eigenlijk zou je het produceren van meningen gewoon willen afraden.

Het gaat ook zo snel, nauwelijks ben je begonnen met nadenken of daar is de deadline al – je kunt alleen maar hopen dat je conclusie tenminste één dag overeind blijft. Aan de andere kant: mensen kunnen ergens uren, dagen, maanden, jaren op studeren en dan nog de plank misslaan. ‘Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneên.’

Maar – harde overgang – dickpics kunnen niet, dat staat vast. Oké, in de privésfeer misschien, al zie ik de attractie niet meteen. Maar wie denkt met zijn geslachtsdeel te kunnen communiceren met ondergeschikten, is überhaupt niet geschikt om ondergeschikten te hebben.

Terecht dat Marc Overmars het veld moest ruimen. Aan de andere kant: hoe expliciet moet het in de openbaarheid beschreven worden? Niet om iets af te doen aan de intimidatie en de visuele aanranding die de ontvangers moesten ondergaan, maar was het niet voldoende geweest om in de publiciteit te spreken over ontoelaatbare seksuele berichten?

Ook deze beroemdheid heeft kinderen, je zou willen dat daar recht aan kon worden gedaan zonder de ernst van de zaak te bagatelliseren.

Je gaat van de hak op de tak, of toch niet helemaal, want je denkt aan PvdA-Kamerlid Van Dijk, die opstapte na klachten over ongewenste intimiteiten. Goed dat het schandaal van The Voice tot gevolg heeft dat vrouwen zich melden als ze op welke manier ook belaagd zijn.

Aan de andere kant: ging het niet te ver dat het PvdA-fractiebestuur sprak met een ex van Van Dijk, die repte van ‘manipuleren, framen en liegen’ in hun relatie? Moeten fracties het liefdesleven van hun leden willen controleren? Je denkt dat hier iets fout gaat, maar je kent niet alle ins en outs. Je weet ook niet of je die wel zou willen kennen.

In een bijna lege filmzaal zag je zaterdagochtend De hand van God van Paolo Sorrentino, een wervelende film die zowel vulgair als ontroerend durfde te zijn, zowel plat als diepgaand, en die steeds een andere kant van zijn personages liet zien, of eigenlijk van het leven.

Je kwam ervandaan met zoiets als eerbied voor het gepruts van alle mensen, inclusief jezelf, en je zou willen dat je daar iets mee kon in de ballenbak van de meningen. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk: waar je om lacht in de filmzaal, zou je volstrekt afkeuren in het leven daarbuiten.

Je kunt onmogelijk het prutsen gaan propageren, er moet verstandig gekozen worden, steeds weer. Bij ongewenst seksueel gedrag, de abortuspil, de coronapas, de vermogensbelasting, het herstel van Groningen, de levering van wapens aan Oekraïne, de media-aandacht voor Olympische Spelen in een dictatoriale context. Belangrijk. Interessant ook. Maar soms zou je aan de andere kant van de wereld willen wonen, in de verlaten vallei van het niet-weten.