Moeten de IS-bruiden terug kunnen keren?

Uit sympathie met IS vertrokken ze allebei een paar jaar geleden naar Syrië. Hun verhaal stond vrijdag 22 februari in de Verdieping. Amber is 23 en heeft drie kleine kinderen. Ook de 27-jarige Hafida heeft kinderen. Geen van beiden neemt echt afstand van IS in het interview. De man van Amber zit in een Koerdische gevangenis, Hafida wil van haar man niets meer weten. Ze willen terug.

Jonge kinderen van IS-strijders hebben recht op terugkeer uit een kamp in Syrië naar het veilige Nederland. Zo rea­geerden veel lezers op mijn vraag hierover, bijna een jaar geleden op deze pagina. Het lot van de moeders en vaders van deze kinderen bleef toen buiten beschouwing. Nu is dat wel aan de orde. De Koerden willen dolgraag van al die IS’ers af. En president Trump dreigt alle IS-gevangenen en kampbewoners vrij te laten. Dat betekent dat Nederland niet meer kan blijven dralen, maar een ferm besluit moet nemen.

Het zou riskanter zijn om IS-vrouwen zonder toezicht in Syrië te laten zitten, dan ze terug te halen naar Nederland

Andere landen doen dat ook. Zo besloot het VK de 19-jarige ‘jihadbruid’ Shamima Begum, getrouwd met de Nederlandse jihadist Yago Riedijk uit Arnhem, de Britse nationaliteit te ontnemen. Zelf zegt ze dat ze niemand pijn wil doen, maar over de onthoofdingen door IS-strijders haalt ze haar schouders op. Ze wil misschien wel naar Nederland komen. Minister Blok zei dat hij er niet over peinst om mannen die naar Syrië zijn gegaan om voor het kalifaat te vechten, terug te halen of toe te laten.

Duivels dilemma En hoe gevaarlijk voor Nederland zijn de IS-bruiden die tot het laatst in het kalifaat gebleven zijn en zich daar kennelijk thuis voelden? Zo staan in deze kwestie de rechten van kinderen en de veiligheid van Nederland lijnrecht tegenover elkaar. Dat maakt een besluit over terugkeer van gezinnen van uitreizigers een duivels dilemma. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam probeerde vorig jaar het iets makkelijker te maken door te stellen dat het riskanter is om IS-vrouwen zonder toezicht in Syrië te laten zitten dan ze terug te halen naar Nederland. En waarom zou dat dan niet net zo voor de IS-mannen gelden? Als ze het in Syrië zelf maar moeten uitzoeken, kunnen ze altijd zomaar Nederland binnenglippen en aanslagen plegen, uit woede of wrok. In Nederland kunnen ze met een programma deradicaliseren en weer bij zinnen komen. Klinkt logisch, maar het kost wel wat. Er zijn wel zo’n zes ‘begeleiders’ nodig om een potentieel gevaarlijke terugkeerder permanent in de gaten te kunnen houden. En dan nog is er geen volledige garantie. Ondertussen zitten er in Syrië en Irak meer dan honderd kinderen, vrouwen en mannen met Nederlandse banden. IS-strijders die het kalifaat hebben verlaten, ontkennen deelname aan gewapende strijd of wreedheden. Vrouwen en mannen uit Delft, Dordrecht, Doetinchem, zoals 25-jarige Nederlandse IS-strijder Abdoussalam S. , met wie vorige week een interview in Trouw stond. Het zouden kinderen van de buren kunnen zijn. Maar dan nog kan de conclusie zijn dat ze beter niet kunnen terugkeren naar Nederland. Hoe staat u tegenover de terugkeer van IS-bruiden? En van hun mannen? Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Monic Slingerland is chef opinie van Trouw. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden. Lees hier ons hele dossier.

