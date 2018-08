Moet ík verkassen als de ander rookt?

Neem het stationsplein Amersfoort, met een overkapping voor de winkeltjes langs en banken voor de wachtenden op de bus. Op weg naar het Huis van de Gezondheid waar o.a. het Longfonds zetelt, is het nauwelijks mogelijk om daar rokers te ontwijken.

Zeker voor longpatiënten is het gevolg vaak dat ze bij aankomst extra medicijnen moeten nemen. Ook terrassen liggen in de buitenlucht, maar de sigarettenrook kun je daar niet ontlopen. Of verwacht Breebaart dat je, iedere keer dat iemand vlakbij een sigaret opsteekt, naar een ander tafeltje verhuist?

Dat rokers hechten aan hun sigaret, is maar zeer ten dele waar. Op een enkeling na willen rokers dolgraag stoppen, maar lukt dat niet. Zo sterk is de verslaving. Breebaart vindt mensen tegen zichzelf beschermen paternalistisch. Toch doen wij dat als samenleving regelmatig. Denk aan veiligheidsgordels in de auto en de bromfietshelm.

