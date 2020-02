Moet ik toch via de de appgroep feliciteren omdat ik anders ongeïnteresseerd lijk?

Beste Beatrijs,

Ik zit zowel voor mijn werk als privé in een aantal whatsappgroepen. Vaak heel handig, behalve dan die regelmatige erupties van nutteloze berichtjes. Als er iemand jarig is, wordt diegene overstelpt met felicitaties, en de andere groepsleden lezen noodgedwongen mee. Ik doe daar niet mee, want ik feliciteer iemand liever persoonlijk. Maar als ik me niet aansluit bij het koor van felicitaties, lijkt het net alsof die persoon mij niet interesseert. Toch maar meedoen?

Overbodige appjes

Beste Overbodige appjes,

De meeste whatsappgroepen hebben last van vermenging van zakelijke en persoonlijke berichten. Als iedereen afzonderlijk reageert op één persoon door felicitaties of beterschapswensen rond te zenden, wordt het snel te veel. Bedenk dat er in elke whatsappgroep altijd enkele personen zitten die zelden of nooit reageren op individuen. Dat betekent niet dat zij onverschillig staan tegenover die ene persoon die iets leuks of vervelends meemaakt, maar alleen dat zij geen ruis willen verspreiden en dat ze de appgroep willen beperken tot waar die voor bedoeld is: het uitwisselen van zakelijke informatie. In uw appgroepen hoort u bij degenen die spaarzaam van het medium gebruikmaken. Andere groepsleden zullen dat onderhand wel weten en het best vinden. Nu hoeft u alleen nog uzelf ervan te overtuigen dat uw houding prima is en dat u zich nergens schuldig over hoeft te voelen.