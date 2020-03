Moet ik onze oven verplaatsen voor mijn buren?

Beste Beatrijs,

Onlangs hebben we onze nieuwe woning, een rijtjeshuis, betrokken. Er is een nieuwe keuken, eerder geplaatst door de vorige eigenaar. Nu klaagt de buurvrouw over geluidsoverlast van onze oven. Deze staat los van de muur in een keukenkast die tegen de gedeelde muur staat. We gebruiken de oven misschien een of twee keer per week vlak voor etenstijd. In onze ogen is dit niet buitensporig. Ze vindt het onze verantwoordelijkheid dit probleem op te lossen en vraagt om het verplaatsen van de oven. Hoe ver dienen we te gaan in het oplossen van deze kwestie?

Oven maakt lawaai

Beste Oven maakt lawaai,

Een à twee keer per week het geluid van een oven horen, lijkt geen buitensporige vorm van burengerucht. In elk geval niet zo vreselijk dat er een verbouwing nodig is. Zoiets valt onder normale woongeluiden. Maar het is niet goed om botweg nee te zeggen tegen de buurvrouw, ook al zeurt ze waarschijnlijk over een kleinigheid. Het is belangrijk om de verhouding met haar goed te houden, anders komt er later meer ellende van. Ik raad u aan om de buurvrouw uit te nodigen voor een kop thee of koffie en een uurtje de tijd te nemen om met haar kennis te maken.

Als u elkaar iets beter kent dan alleen een handje schudden en namen noemen, kunnen irritaties makkelijker besproken worden en wordt de kans kleiner dat ze aan kleinigheden aanstoot neemt. Investeer in een prettige burenverhouding (nodig haar uit, wees aardig, presenteer koekjes, stel belangstellende vragen, vertel wat over uzelf, praat ook over het ovenlawaai) en hopelijk valt het dan wel mee.