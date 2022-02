Moet ik mijn mannelijkheid zien als de oorzaak van al het kwaad in de wereld?

Met afgrijzen nam ik gisteren kennis van het laatste nieuws: na de artiesten, regisseurs, politici, voetballers nu de flikken! Gerrit van de Kamp, voorzitter van de grootste politievakbond ACP, moet zijn werk neerleggen wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. Of hij een digitale wapenstok van eigen makelij via WhatsApp aan een stagiaire heeft gestuurd, wordt er gelukkig niet bij verteld. Als lang geleden uitgetreden feminist (ja, toen wilden ook mannen bij de brigade der paarse tuinbroeken horen) ben ik de laatste die de grensoverschrijders in bescherming zal nemen. Van mij geen vergoelijking van het gedrag van Overmars zoals de laatste dagen gebeurt in de Volkskrant. Daar schrijven sportcolumnisten dat de voetballer in kwestie vrachten oversekste groupies (die smeekten om zijn handtekening op hun blotte borsten of hem hun slipje per post stuurden) zich van het lijf moest houden in zijn jonge jaren.

Nou en? Hoeveel mannen zijn niet in hun leven door libidineuze vrouwen lastiggevallen zonder dat ze ooit het begin van een fallusprent op het net hebben laten surfen? Zelf moest ik af en toe streng optreden tegen kandidaten rollebollen die best in mijn bed wilden springen als ik maar, als tegenprestatie, ze beloofde hen bij een bepaald medium te introduceren.

Ik werd soms per mail langdurig gestalkt, kreeg presentjes toegestuurd, werd uitgenodigd voor een afspraak in louche cafés en kreeg zelfs een onbekende aan de deur die vond dat we ‘soulmates’ waren. Maar nooit heeft de mailbox van een van die vrouwen een selfie van mijn intimiteit mogen verwelkomen. Tegenwoordig krijg ik soms vriendschapsverzoeken van halfnaakte vrouwen, maar meestal zit daarachter een zwaargebouwde man met snor die in Timboektoe of Jakarta de hele dag Facebook afstruint.

Zoals gezegd ben ik meer van het soort dat de hele avond de deur openhoudt en pas ergens binnenstapt als de laatste feminiene gedaante is gepasseerd. Ooit kwamen er bij ons eens in de week de wijnvriendinnen van de lokale vrouwenpraatgroep bijeen. Ik trok me dan gedwee de hele avond op zolder terug. Totdat ik op een dag door die vrouwen langs hun feministische meetlat werd getrokken: wat deed ik precies in het huishouden? Heu, ik kookte iedere dag met plezier. Het stormde plots in ons dijkhuisje: dit telt niet omdat je geniet, sul! Toen besloot ik mijn geleende paarse tuinbroek definitief aan de wilgen te hangen.

Maar serieus, waarom zou ik, samen met ontelbaar veel andere mannen die zich netjes gedragen, mij aangesproken voelen door die minderheid die zijn macht misbruikt, mannen die hun dingetje achternalopen (Doe Maar)? Ik ben volstrekt solidair met vrouwelijke slachtoffers en heb niets op met die figuren die mijn gender bezoedelen. Maar moet ik dan, zoals filosoof Pascal Bruckner in een boek stelt, mijn mannelijkheid zien als ‘de oorzaak van al het kwaad in de wereld’? Moet ik me dan schuldbewust binnenkort bij het gemeenteloket als non-binair laten registeren? Nou nee, laat me in dit woke-tijdperk het zuchtje viriliteit dat me nog wordt gegund, met trots koesteren.

