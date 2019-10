Moet ik mij in bochten wringen voor een vrijgezellenfeest?

Beste Beatrijs,

Mijn broer trouwt binnenkort. Er is een vrijgezellenfeest gepland op een bepaalde datum en ik heb toegezegd. Dezelfde avond bleek dat ik niet kon en heb ik dit gemeld. Mijn vriendin is dat weekeinde weg met haar vriendinnen. De reactie was kort samengevat: we kunnen het niet verschuiven en het is wel de bedoeling dat je komt, los het maar op. Mijn vriendin had haar weekeinde eerder gepland en vindt onze jongste (drie maanden) te klein om uit logeren te gaan. Ik voel me verplicht om te gaan, moet ik me in allerlei bochten wringen voor een vrijgezellenfeest?

Roosterproblemen

Beste Roosterproblemen,

Nee, u hoeft zich niet in bochten te wringen om een vrijgezellenfeest te kunnen bijwonen, want er zijn wel belangrijker dingen op de wereld. Zoals thuis zitten bij uw kinderen in het weekend dat uw vriendin weg is. U hoeft zich niet verplicht te voelen om een feestje te bezoeken, want iemand die wordt uitgenodigd heeft altijd het recht om een uitnodiging af te slaan om hem moverende redenen. Zeg vriendelijk af voor de gelegenheid en wens iedereen veel plezier. Als ‘broer van’ kunt u niet ontbreken op het huwelijk van uw broer. Dat is heel wat anders dan ontbreken op het vrijgezellenfeest van uw broer. Dat laatste mag best; het is een betrekkelijk irrelevant evenement, waar thuisblijvers weinig tot niets aan missen.