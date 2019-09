Moet ik een lege wijnfles ondersteboven in de koeler zetten?

Beste Beatrijs,

Mijn vriendin en ik gaan van tijd tot tijd uit eten. Als we bij de maaltijd een fles witte wijn drinken, staat die vaak in een wijnkoeler op tafel. Volgens mij getuigt het van goede manieren om de fles, als die leeg is, ondersteboven terug te plaatsen in de koeler. Op die manier kan de langslopende bediening in één oogopslag zien dat het geen zin meer heeft om te proberen onze glazen bij te vullen. Mijn vriendin vindt deze handelwijze lomp en demonstratief, alsof het hele restaurant moet weten dat we al door een fles heen zijn. Nu slaat de vertwijfeling toe zodra de bodem van de fles in zicht komt. Kunt u ons het juiste pad wijzen?

Fles ondersteboven?

Beste Fles ondersteboven,

Nee, een lege wittewijnfles wordt niet ondersteboven in de koeler teruggezet. Je ziet het mensen weleens doen, ik weet niet waar dat gebruik vandaan komt, maar het maakt inderdaad een lompe indruk en is dus niet correct. Een lege fles wordt gewoon rechtop terug in de koeler gezet of ernaast. Wijn bijschenken door de ober is tegenwoordig geen usance meer, want dan raken mensen de tel kwijt van hun alcoholische consumpties. Mensen bepalen liever hun eigen dranktempo en kunnen de fles moeiteloos zelf ter hand nemen. De ober kan er na het inschenken van het eerste glas beter afblijven.