Moet het werk samen met de kunstenaar bestraft worden?

Dit betreft geen vonnis of veroordeling, maar een beschuldiging, zoals Corine de Ruiter en Henry Otgaar in hun ingezonden artikel betogen (Opinie, 13 maart). Niet de rechter heeft gesproken, maar twee slachtoffers. Michael Jackson is alweer bijna tien jaar geleden overleden. We zullen misschien nooit weten of het misbruik echt heeft plaatsgevonden. Hoe dan ook, ondertussen zijn er wel in ieder geval twee mannen en trouwens nog wel meer, die zeggen dat ze hun leven lang te lijden hebben onder misbruik door hem. Kun je dan nog wel naar de liedjes van Jackson luisteren zonder weerzin?

Zie maar eens streng te fronsen als er zo’n hemels madrigaal of motet van de componist Gesualdo klinkt, de prins die ruim vier eeuwen geleden zijn vrouw en haar minnaar vermoordde of liet vermoorden

Is het werk van een kunstenaar die beschuldigd wordt, ook besmet? In ­Israël geldt dat wel voor het werk van Richard Wagner. Vanwege zijn expliciete antisemitisme wordt het werk van de negentiende-eeuwse componist in dat land min of meer geboycot. Zeker, Wagner was antisemitisch, ­zoals veel van zijn tijdgenoten, maar in zijn werk is daar weinig of niets van terug te vinden. De opera’s verhalen vooral van teloorgang van machthebbers, er spreekt geen jodenhaat uit.

Kwalijke boodschap Wel was Hitler dol op Wagner, ­ongetwijfeld vanwege de Germaanse ­mythologie en het megalomane in het werk van de componist. Voor operaliefhebbers is het een fantastisch ­oeuvre. Armando, van wie de term ‘schuldig landschap’ afkomstig is, sprak ooit de verstandige woorden dat we ons “niets moeten laten afpakken door Adolf H.” Een moreel oordeel over kunstwerken is wat mij betreft alleen aan de ­orde als het kunstwerk een kwalijke boodschap uitdraagt. Daarbij kun je eerder denken aan de teksten van rappers die oproepen om vrouwen te verkrachten dan aan de opera’s van Wagner of aan de songs van Jackson, want in die songs gaat het niet over pedoseksuele lust. En zie maar eens streng te fronsen als er zo’n hemels madrigaal of motet van de componist Gesualdo klinkt, de prins die ruim vier eeuwen geleden zijn vrouw en haar minnaar vermoordde of liet vermoorden. De schilder ­Caravaggio, briljante woesteling, doodde vier eeuwen geleden een liefdesrivaal in een zwaardgevecht. Zijn meesterwerken staren ons aan in het Centraal Museum in Utrecht.