Moet de vrouw zich losmaken en als Robinson Crusoe gaan leven?

Want Meghan Markle heeft voor die huwelijkskeuze erg veel opgeofferd. Haar acteerloopbaan en haar actieve leven op sociale media, om maar wat te noemen. Nu is zij afhankelijk van een man; en niet zomaar een man, maar, o gruwel, van haar toekomstige echtgenoot. Dat is een afhankelijkheid waar Greer niets van moet hebben. Vrouwen zijn halve losers, lijkt Greer wel te suggereren, als ze hun vrijheid opgeven en afhankelijk worden van hun echtgenoot.

Onafhankelijkheid versus afhankelijkheid van je man. Het is een dominant thema in het feminisme. Je leest er wel vaker over. Om een recent voorbeeld te noemen: zo las ik in een necrologie op de BBC-site over Barbara Bush, dat ze haar vrijheid om te zeggen wat ze wilde regelmatig moest opgeven als echtgenote van George Bush, die het, zoals bekend, tot president van de VS heeft geschopt. Barbara Bush was een vrouw met karakter. Ze had een eigen mening. Ze had een visie op de samenleving. Ze was actief ook, zette zich in voor verschillende goede doelen, en was dus zeker niet een passieve first lady. Maar sommige van haar meningen, bijvoorbeeld over abortus, of gelijke rechten of wapens, waren linkser dan die van de Republikeinse partij. En omdat ze haar man wilde steunen in zijn loopbaan, gaf ze haar vrijheid op om te zeggen wat ze wilde.

Was ze maar niet afhankelijk geweest van haar man, dan was ze vrij geweest, zou Greer zeggen.

Niemand is écht onafhankelijk

Of moeten we het toch anders zien? Want wat is onafhankelijkheid? Wat is vrijheid? Heeft een gewoon mens meer vrijheid dan Barbara Bush om te zeggen wat die wil? Ik vraag het me af. Volgens mij is niemand echt onafhankelijk. Behalve misschien Robinson Crusoe. Voordat hij Vrijdag tegen het lijf liep.

Laat ik Meghan Markle weer als voorbeeld nemen. Was ze werkelijk vrij en onafhankelijk voordat ze besloot om met prins Harry te trouwen? Als actrice is ze toch afhankelijk van kijkcijfers? Van haar fans? Van een pers die haar interessant genoeg moet vinden om, liefst positief, over haar te schrijven? En wat te denken van filmproducenten die haar de moeite van het contracteren waard moeten vinden? Is ze niet van hen afhankelijk? Is ze niet afhankelijk van haar schoonheid en slankheid om in trek te blijven als actrice? Als iemand die actief is op sociale media, is ze toch ook afhankelijk van volgers en van likes? Om maar te zwijgen over haar inkomen, waar ze natuurlijk al helemaal van afhankelijk is!

Het feminisme wil de vrouw onafhankelijk maken en is daarbij geheel en al gericht op de huwelijkse relatie. Maar afhankelijkheid is overal en heeft vele oorzaken. De vrouw is afhankelijk van een werkgever, of een producent, of een klant of een kijkcijfer of een click, enzovoorts. Allemaal afhankelijkheden die veel erger kunnen zijn. Moet de vrouw zich dus van alles en iedereen losmaken en als Robinson Crusoe gaan leven? Natuurlijk niet. Leven is afhankelijk zijn.

