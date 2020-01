Moet de naam van een gebrouilleerd familielid op de rouwkaart?

Beste Beatrijs,

Mijn hoogbejaarde opa (97) is ongeneeslijk ziek en krijgt binnenkort euthanasie. De tekst voor het rouwbericht heeft hij samen met mijn oma al opgesteld. Zij hebben mij gevraagd als contactpersoon. Als nabestaanden zouden volgens hen moeten worden genoemd: zijn vrouw (mijn oma) en daaronder zijn dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar met hun enige dochter (mijn moeder) hebben zij geen contact meer. Mijn moeder wil haar vader niet meer zien. Hij haar ook niet. En inmiddels wil mijn oma ook geen contact meer met mijn moeder. Ondanks vele bemiddelingspogingen is het niet tot een verzoening gekomen. Ik heb mijn moeder geïnformeerd over de op handen zijnde euthanasie. Zij staat ook op de lijst van mensen die een rouwkaart moeten krijgen. Is het gepast dat mijn moeder als nabestaande wordt opgevoerd, terwijl zij daar geen toestemming voor heeft gegeven? Ik heb weinig zin om hierover met haar in overleg te treden, aangezien het mij al kwalijk wordt genomen dat ik wel met mijn grootouders omga.

Wel of niet bij de nabestaanden?

Beste Wel of niet bij de nabestaanden,

Het beste lijkt me om uw moeder gewoon maar te vermelden bij het rijtje nabestaanden. Ook al zijn zij en haar ouders gebrouilleerd en was er geen contact meer, feit blijft dat zij de dochter van haar vader was. Als uw moeder weggelaten wordt op de rouwkaart, lijkt het net alsof zij niet bestaat (niet bestaan heeft). Een rouwaankondiging is een bericht voor de buitenwereld: persoon X is overleden en A, B, C, D zijn de nabestaanden. Als er iemand wordt weggelaten, wordt de geschiedenis herschreven. Het is beter om de feiten correct weer te geven. U hoeft uw moeder verder niet om toestemming te vragen, want wat zij in dit specifieke geval wel of niet wil doet er niet toe.