Moet de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom terug naar 30 kilometer?

Verkeersdeskundigen denken daar anders over. Met de statistieken van de verkeersdoden in de hand, pleit een aantal van hen al jaren voor het standaard invoeren van een maximum van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Een kwart van de verkeersdoden viel in 2017 op een weg binnen de bebouwde kom waar 50 km per uur mag worden gereden. Verlaging lijkt dus een logisch voorstel.

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen 35 jaar gedaald, van zo’n 3000 in 1972 naar 630 in 2017. Trek die lijn door en je zou over een jaar of dertig op nul kunnen zitten. Dat is ook het streven van de Rai, de vereniging rijwiel- en automobielindustrie. Vandaar ook dat deze branchevereniging voorstander is van 30 kilometer als standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom.

Wat vindt u: moet de maxi­mum­snel­heid binnen de bebouwde kom terug naar 30 kilometer?

Nu ligt al 80 procent van de wegen binnen de bebouwde kom in een 30 kilometer-zone. Dat verklaart wellicht meteen een deel van die verkeersboetes. Maar goed. Je zou zeggen dat het landelijk invoeren van die 30 km niet meer is dan een bevestiging van wat al gangbaar is. Waarom dan de weigering van verkeersminister Van Nieuwenhuizen om de landelijke norm daaraan aan te passen?