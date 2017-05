Moet de huisartspraktijk wel een miniziekenhuis worden?

Als poortwachter is de huisarts de parel van de Nederlandse gezondheidszorg, het instrument bij uitstek om onnodig bezoek aan het ziekenhuis te voorkomen en zo de zorgkosten in de hand te houden. In die hoedanigheid heeft de huisarts langzamerhand steeds wat taken overgenomen van specialisten die in het ziekenhuis werken. Nu zijn er grenzen in zicht.

De gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo'n 2200 patiënten en dat zijn er echt 400 te veel, liet de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deze week weten. Vooral huisartsen in wijken met veel ouderen, of met hoge werkloosheid, laagopgeleiden en slechte woningen komen tijd tekort om iedere patiënt de aandacht te geven die nodig is. Want binnen niet meer dan elf minuten tijd moet duidelijk zijn wat de klachten zijn, wat er aan de hand is en wat wijsheid is: afwachten, medicijnen voorschrijven of doorverwijzen.

Er zijn ook wijken waar de wachtkamer van de huisarts bevolkt wordt door mensen die meer tijd nodig hebben

Die elf minuten zijn misschien lang genoeg voor zieke mensen die goed gebekt zijn, zelf al wat gegoogled hebben en gewend zijn om snel ter zake te komen. En die slechts één kwaal hebben. Maar er zijn ook wijken waar de wachtkamer van de huisarts bevolkt wordt door mensen die meer tijd nodig hebben om gerustgesteld en met een duidelijk plan in de vorm van een recept, een verwijzing of goede raad weer naar huis te gaan.

Voor hen is die elf minuten beslist te kort. En twee of drie bezoeken per jaar veel te weinig. Voor hun huisarts is 2200 patiënten veel te veel. Dat komt dus ook doordat huisartsen tegenwoordig ook kwalen en aandoeningen behandelen waarvoor patiënten tot enige tijd geleden naar het ziekenhuis gingen. Dat gaat om oogcontroles, om complicaties na een operatie, om controle van diabetespatiënten, om controle van eventuele verdachte moedervlekken.

Tijd Dat maakt het werk van de huisarts interessanter, en het scheelt ook nog eens kosten in de zorg. Alleen zijn er dus wel flink meer huistarsten nodig, liet de LHV weten. Het gaat de vereniging niet om meer geld, maar om meer tijd. Kleinere praktijken dus. Die extra huisartsen zitten niet binnen een jaar of wat achter hun bureau, klaar om de patiënten te ontvangen. De LHV vraagt ook om ondersteuning bij de uitbreiding van taken. Ondersteuning in de vorm van psychologen of gespecialiseerde verpleegkundigen. Dan groeit de huisartsenpraktijk uit tot een miniziekenhuis, waarbij pluisgevoel en bloeddrukmeter allang niet meer volstaan als belangrijkste instrumenten. Nog meer gezichten dus in de groepspraktijk. Die extra huisartsen zitten niet binnen een jaar of wat achter hun bureau, klaar om de patiënten te ontvangen Zorgverzekeraars willen graag dat huisartsen ook een soort allroundspecialisten worden, met het oog op de kosten. Het is de vraag of de patiënten er ook bij gebaat zijn. Zou u liever willen dat uw huisarts ook ziekenhuistaken op zich neemt, of moet de huisarts vooral specialist blijven in huis-tuin-en-keukenkwalen? Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.

