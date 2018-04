Moet de EU van Rusland houden?

Hij noemt de Europeanen zelfs ‘navelstaarderig’, en vindt dat ze zich te weinig bewust zijn van de historische oorsprong van het Europese project en van de krimpende rol van Europese landen. We zijn alleen, stelt hij, en samen in Europa zijn we dat nog steeds, alleen iets minder. En we moeten dus onze buren, gezien die kwetsbaarheid, echt wel te vriend houden.

Lees verder na de advertentie

De voorzitter van de Europese Commissie reflecteert daarmee op de ziel van Europa en haar positie in de wereld, daartoe geïnspireerd door een serie artikelen in Trouw. In die serie tonen niet-Europese prominenten zich geregeld onder de indruk van wat de Unie heeft bereikt. Maar soms blijken ze ook sceptisch, of zelfs in verwarring, over de werkelijke aard van de Europese samenwerking en identiteit. Dat is niet onlogisch: diversiteit is een kenmerk van de unie en van de lidstaten zelf. Europeanen delen waarden, maar denken – op regionaal of groepsniveau – tegelijkertijd fundamenteel anders over veel vraagstukken.

Het is er de afgelopen jaren bepaald niet eenvoudiger op geworden warme gevoelens te koesteren voor Moskou