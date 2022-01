Moet code zwart koste wat kost worden vermeden?

De lockdown heeft als belangrijkste doel code zwart voorkomen. Hoog tijd voor een debat over de vraag of we dat ervoor moeten overhebben, vindt Rob Baltussen.

Code zwart’ in de zorg lijkt een van de grootste angsten voor beleids­makers en artsen. Dat een nieuwe coronagolf zoveel opnames op de intensive care veroorzaakt dat niet iedereen die acute zorg nodig heeft, kan worden geholpen. Het is deze vrees die aanleiding geeft tot de huidige lockdown en de daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwrichting in sectoren als onderwijs, ­cultuur, retail en horeca.

We mogen ons langzamerhand wel af­vragen of dit het ons allemaal wel waard is. Moeten we koste wat kost ‘code zwart’ vermijden of durven we te kiezen voor een ­samenleving waarin we onze eindigheid ­accepteren, erkennen dat er grenzen zijn aan de zorg – voor alle ic-behoeftige patiënten – en waarin kwaliteit van leven de ­boventoon mag voeren? Deze vraag wordt steeds relevanter nu alles erop duidt dat ­corona-uitbraken zich zullen blijven voordoen. Het draagvlak voor het huidige beleid is tanende en er is behoefte aan een langetermijnstrategie. In het huidige debat, dat wordt gedomineerd door artsen, virologen en epidemiologen, lijkt dit onderwerp taboe en nauwelijks onderwerp van discussie.

Besmettingspiek

Wat betekent het als we bij een volgende coronagolf niet alles op alles zetten om ‘code zwart’ te vermijden? Dat als er een nieuwe besmettingspiek aan lijkt te komen, we niet voor de strengste lockdown gaan om die in te dammen, maar het laten gebeuren dat er misschien niet voor alle patiënten een ic-bed beschikbaar is?

Recente RIVM-modellen geven hier enig inzicht in. Op basis van het huidige beleid – met een strenge lockdown sinds vlak voor kerst – is de verwachting dat er per half ­januari een piek van ongeveer 150 ic-opnames per dag zal zijn. Zou ‘slechts’ de avondlockdown hebben gegolden, dan zou dat aantal zijn opgelopen tot een piek van 350 opnames per 1 februari.

Grofweg berekend voorkomt de invoering van de strenge lockdown dat over de periode januari-maart 3500 patiënten hadden moeten worden opgenomen op de ic, terwijl die capaciteit niet beschikbaar was. Als we ervan uitgaan dat, in het ergste geval, al deze patiënten zouden overlijden en dat 20 procent sowieso zou sterven, ook als ze opgenomen zouden zijn geweest, dan kan worden geconcludeerd dat de lockdown zo’n 2800 sterfgevallen heeft voorkomen.

2800 extra sterfgevallen

Is het ons als maatschappij een strenge lockdown waard om een extra 2800 sterfgevallen te voorkomen? In 2020 stierven er in Nederland ongeveer 168.000 mensen, ­waarvan rond 20.000 aan het coronavirus, 15.000 aan dementie en 10.000 aan longkanker. Hoewel elk sterfgeval er natuurlijk één te veel is, lijkt de vrees voor ‘code zwart’ niet enkel te worden ingegeven door het aantal sterfgevallen. Deze lijkt ook gebaseerd te zijn op hoe deze mensen sterven – dat artsen patiënten die acute zorg nodig hebben de toegang tot de ic moeten weigeren en hun niet de zorg kunnen bieden die ze gewend zijn te leveren. In de media wordt dit nadrukkelijk als schrikbeeld neergezet en als volstrekt onacceptabel betiteld – en het wordt als argument aangedragen om maatregelen als een lockdown te ­rechtvaardigen.

De fixatie op het voorkomen van ‘code zwart’ staat niet op zichzelf. Ze is feitelijk een weerspiegeling van wat een pavlov-­reactie in de zorg kan worden genoemd. Al het mogelijke wat voor een patiënt kan worden gedaan, móet ook daadwerkelijk worden gedaan. Wellicht is het goed om het huidige coronabeleid ook eens vanuit een ander, breder maatschappelijk standpunt te bekijken: is al het mogelijke wat voor een patiënt kan worden gedaan ook wenselijk?

Grenzen aan de zorg

Durven we ‘nee’ te verkopen aan een ernstig zieke ic-behoeftige patiënt, in het besef dat er elders in de maatschappij ook hoge noden zijn, die zich niet zo nadrukkelijk en urgent presenteren? Zoals de scholier of student die depressief raakt door ­vereenzaming, de ondernemer die zijn ­levenswerk in rook ziet opgaan of de bejaarde die de warme knuffels van familie enorm mist?

Met andere woorden: durven we te ­accepteren dat het coronavirus de komende jaren bij ons zal zijn, waarbij een zekere sterfte onvermijdelijk is, en dat er dus ­grenzen zijn aan de zorg voor ic-behoeftige patiënten ten faveure van het openstellen van bijvoorbeeld scholen, musea, winkels en restaurants?

Het is hoog tijd dat het debat over het ­coronabeleid breed wordt gevoerd. Centrale vraag daarbij is of we onze sterfelijkheid en de grenzen aan de zorg onder ogen durven zien en willen kiezen voor de kwaliteit van de samenleving als geheel. Het coronavirus gaat ons immers allemaal aan.

Rob Baltussen is hoogleraar Global Health Economics aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc

