Moederverering in Marokko? Nee, moederdegradatie bij ons!

In haar column van 24 december in NRC zwengelde Rosanne Hertzberger de discussie aan over wat zij moederverering noemt. Als voorbeeld gebruikte ze de moeders van de Marokkaanse voetballers op het WK. Zij koppelde dit aan de lage arbeidsparticipatie van Marokkaanse vrouwen en pleitte voor een einde aan moederverering. Hoewel ik me als werkende moeder kan vinden in de strekking en het pleidooi voor financiële onafhankelijkheid, stoorde ik mij aan de ­eurocentrische benadering.

Allereerst is het de vraag of de cijfers uit de column kloppen, aangezien er in Marokko veel werk plaatsvindt in de informele sfeer. Schoonmaaksters, kapsters, naaisters, agrarische krachten. Natuurlijk moet er toegewerkt worden naar een systeem waarbij deze arbeid formeel erkend en beschermd wordt en die vrouwen een pensioen en sociale zekerheden opbouwen. Dan nog zal de arbeidsparticipatie ongetwijfeld aan de lage kant zijn en ja, ook die moet bevorderd worden. Helemaal mee eens.

Heilige plek

Maar moet dat op onze westerse manier? Waarom mogen Marokkaanse vrouwen niet zelf bepalen hoe hun emancipatie eruitziet? En waarom zou daarvoor die cultureel bepaalde ‘heilige plek’ van moeders moeten worden opgegeven? Een plek die is ingegeven door het islamitisch principe dat het paradijs onder de voeten van moeders ligt, alleen al vanwege dat wat ze heeft doorstaan om jou negen maanden in haar buik te dragen en op de wereld te zetten.

Als je het mij vraagt is er in Nederland geen sprake van moederverering, maar van een zekere mate van ontering en degradatie van moederschap. Van de bijna verplichte thuisbevallingen zonder pijnstilling tot de kraamzorg van amper een week en kolven tussen stellingkasten, amper drie maanden na de bevalling, in een hok dat is aangewezen als lactatieruimte. Alles eraan schreeuwt een gebrek aan respect voor het lichaam dat in negen maanden tijd met misselijkheid, bekkenpijn en harde buiken een compleet mensje met vingers en tenen heeft geproduceerd, dat mensje met de meest onvoorstelbare pijn eruit heeft geperst en nog lang van voeding zal moeten voorzien.

Niet zeuren, doorbijten zul je, Nederlandse vrouw

Wil je méér zijn dan je baarmoeder? Bagatelliseer deze lichamelijke prestaties dan en laat anderen ze ook wegcijferen. Niet zeuren, doorbijten zul je, Nederlandse vrouw. Maak je moederschap zo klein mogelijk, zodat wij er nauwelijks rekening mee hoeven te houden op de arbeidsmarkt.

Het superioriteitsgevoel in het Westen jegens anderen maakt dat we onze blinde vlekken negeren. We vinden dat zij het pas goed doen als het op onze manier gebeurt. Deze eurocentrische blik negeert bijvoorbeeld de optie dat Marokkaanse feministen hun emancipatieproces zo inrichten dat ze én hun financiële onafhankelijkheid afdwingen én hun moederschap laten blijven vereren met het ontzag en respect dat het verdient. Wellicht kunnen wij Nederlandse werkende vrouwen iets van hen leren, in plaats van andersom. Stel je dat eens voor.