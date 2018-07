Moeder Natuur laat zich niet bedwingen door Klimaatwet

Evenwicht Lees verder na de advertentie Hoewel ik niet links ben, draag ik toch mijn steentje bij als het gaat om de CO2 -reductie. Ik rijd geen auto, heb geen kinderen, wel zonnepanelen, eet minder vlees en reis hooguit eenmaal per jaar met een vliegtuig. Afwijkend van de groene avant-garde ben ik er wat minder van overtuigd dat de klimaatverandering volledig aan het handelen van de mens is toe te schrijven. Dus ik ben er ook niet zo zeker van dat de mensheid in staat is om het klimaat zodanig te beïnvloeden dat de voorwaarden tot leven in stand blijven. Ik sluit niet uit dat Moeder Natuur ons handelen met een milde glimlach beziet, maar intussen haar eigen gang gaat. Ze streeft immers altijd naar herstel van evenwicht. Of ze daar ook mensen bij kan gebruiken, moeten we maar afwachten. Jan Heijmans, Utrecht Monic Slingerland trekt een rookgordijn op. Zij haalt twee zaken door elkaar Lijntje van Wijk Meerssen

Onzinnig beleid Monic Slingerland trekt een rookgordijn op. Zij haalt twee zaken door elkaar: de uitstoot van CO2 en de milieuvervuiling als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. CO2 is niet vies. Ook politici verwarren deze twee zaken vaak met elkaar. Als dit onderscheid niet wordt gemaakt, wie garandeert mij dan dat we geen geld weggooien voor onzinnig beleid? Dat is met de recente Klimaatwet naar mijn mening zeker het geval. Voor een schamele afkoeling van 0,0003 graden Celsius als gevolg van 49 procent CO2-reductie (berekend door wetenschapsjournalist Marcel Crok) wordt meer dan 100 miljard euro uitgetrokken. Dat moet toch bij de ondertekenaars van de Klimaatwet bekend zijn? Of hullen zij zich ook in een rookgordijn om goede sier te maken met onze belastingcenten? Lijntje van Wijk, Meerssen

Sloeproeien Een bedrijf waar ik weleens klussen voor doe, laat de toewijzing van die klussen aan uitvoerders doen door een computersysteem dat geen rekening houdt met de reisafstand. Klussen dicht bij huis (op fietsafstand) worden daardoor niet altijd aan mij toegewezen en vaak krijg ik klussen ver weg (alleen per auto of soms per ov bereikbaar). Het bedrijf is echter niet ontvankelijk voor verzoeken om dit te verbeteren. Het gaat mijns inziens om een in de huidige discussie vergeten aspect van het klimaatvraagstuk. Niet alleen warmtepompen en windmolens, zonnepanelen en vijfdubbel glas, maar ook alledaags gedrag, zowel echt vrij keuzegedrag (met de fiets naar het sloeproeien op zondag of met de auto naar de TT, vlees eten of vegetarisch) als afgedwongen vervuilend en ongezond gedrag is klimaatrelevant en moet ter discussie worden gesteld en worden bijgesteld teneinde de uitstoot te verminderen. J.A. Kleymans, Utrecht

Illusie De Klimaatwet is geen rookgordijn, maar een illusie van politici die denken dat ze met een wet het klimaat in 2050 kunnen regelen. Tot dusver heeft geen enkele internationale afspraak de CO2-uitstoot naar beneden gebracht. Misschien blijkt over twintig jaar dat de aarde uit zichzelf gaat afkoelen, of dat het technisch niet mogelijk is om met duurzame energie onze hele samenleving draaiend te houden. Misschien is over twintig jaar ook wel kernfusie beschikbaar. Frans Dijkstra, Ommen

