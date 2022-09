Mobilisatie Rusland mag Nederland niet Siberisch laten

Rusland mobiliseert, een opmaat naar nog heviger oorlog in het oosten van Europa die ook onze veiligheid bedreigt. Reden tot grote zorg.

President Poetin heeft een mobilisatie van 300.000 man afgekondigd, een stap die allerwegen wordt gezien als de opmaat naar nog heviger en bloediger strijd in Oekraïne. De veroveringen van het Oekraïense leger dwongen de Russische president waarschijnlijk tot deze langverwachte stap. Ook de haastig naar voren getrokken referenda in de bezette delen van Oekraïne over inlijving bij Rusland kunnen we zien als onderdeel van deze koerswending. Het scenario dat het Kremlin voor ogen heeft, laat zich als volgt uittekenen. Als de regio’s Loegansk en Donetsk eenmaal officieel ‘Russisch gebied’ zijn, zal het Kremlin de heroveringen van gebieden door het Oekraïense leger bestempelen als ‘buitenlandse agressie’.

Volgens premier Rutte is dit een teken van paniek bij Poetin. In de wandelgangen van het parlement zei hij in een eerste reactie dat het ‘ons redelijk Siberisch laat’ en dat het gevaar uit Rusland volgens hem niet is toegenomen. Dat is een te onderkoelde reactie voor een ontwikkeling die juist wel grote zorgen baart. Het is zelfs de vraag of er paniek is bij Poetin, eerder een door imperiale ambitie gedreven kamikazeactie.

Een overwinning van Poetin is geen optie

Mobilisatie in Rusland betekent de aankondiging van meer geweld en escalatie. Dat is allereerst verschrikkelijk voor Oekraïners en voor die stille minderheid van de Russen die de oorlog niet steunt. Daarnaast beïnvloedt deze oorlog al meer dan een half jaar het dagelijks leven in Europa en dus in Nederland. Op de dag van de algemene politieke beschouwingen in Den Haag sprong dit des te meer in het oog, ook al wilden meerdere partijen Oekraïne liever uit het debat houden. De stijgende gasprijzen laten zien dat de gebeurtenissen in het oosten Nederland rechtstreeks raken.

Nederland steunt meer sancties, meer wapens en hulp, zoals minister Hoekstra van buitenlandse zaken benadrukte. Europa kan weinig anders, omdat de steun afbouwen erger is. Een overwinning van Poetin, of een wapenstilstand op zijn voorwaarden is geen optie, simpelweg omdat de Russische president heeft laten zien dat het nooit genoeg is. Hoe langer de oorlog in het oosten voortduurt, hoe groter de kans dat nieuwe groepen vluchtelingen - ook uit Rusland - ontheemd raken. Deze oorlog raakt de veiligheid van heel Europa en mobilisatie in Rusland maakt het risico op destabilisatie vele malen groter. Niet iets om Siberisch koud onder te blijven.