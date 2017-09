Mits eerlijk verkregen zou burgerschap onvervreemdbaar moeten zijn

Zo heeft minister Stef Blok, sinds eind januari minister van Veiligheid en Justitie, besloten om vier Marokkaanse Nederlanders hun Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Een besluit dat genomen kan worden zonder dat de betrokkenen in een rechtszaak zich kunnen verdedigen. Er zijn meer redenen waarom je in Nederland je nationaliteit kunt verliezen: Als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, als je al een andere nationaliteit hebt en meer dan tien jaar zonder Nederlands paspoort elders woont, als je fraude hebt gepleegd bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Het is de intentie die telt

In de Verenigde Staten is het niet zo gemakkelijk om het burgerschap af te nemen van geboren Amerikanen. In beginsel kan de overheid de nationaliteit afnemen van een IS-strijder, maar alleen als ze kan bewijzen voor de rechter dat deze strijder daar zelf mee instemt. Het is vooral zijn intentie die telt. Het is onmogelijk om iemand bij verstek te veroordelen of de nationaliteit te ontnemen. Eigenlijk is het gemakkelijker om een Amerikaan te doden die de nationale veiligheid in gevaar brengt - al is daarvoor speciale toestemming nodig van de National Security Agency - dan om zijn nationaliteit af te pakken.

Vrouwen die ten tijden van de Eerste Wereldoorlog waren getrouwd met een Duitser werden gezien als vijand van de staat

De VS heeft de eigen burgers niet altijd als burger behandeld, anders was de strijd voor burgerrechten niet nodig geweest. Ook in de VS geboren vrouwen liepen gevaar; voordat ze stemrecht kregen verloren ze hun nationaliteit als ze trouwden met een buitenlandse man. Vrouwen die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog waren getrouwd met een Duitser werden zelfs gezien als vijand van de staat ('enemy alien').

Minder bekend is dat de Amerikaanse overheid haar eigen burgers heeft gedeporteerd. Dat is niet hetzelfde als een paspoort afpakken, maar het maakt weinig verschil als je over de grens wordt gedumpt en het land niet meer in kunt. Dit gebeurde op grootste schaal in de jaren dertig, toen naar schatting zo'n 600.000 Amerikaanse staatsburgers naar Mexico werden gedeporteerd. De economische crisis had toegeslagen in de VS en het ministerie voor arbeid wilde banen voor Amerikanen scheppen door 'vreemdelingen' het land uit te gooien. Dat het ging om eigen burgers, maakte weinig indruk, hoewel de rechter de handelwijze al vrij snel veroordeelde en onwettig verklaarde.