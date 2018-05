Misvatting van mensen die denken te kunnen schrijven: een rotleven? Dan een boek!

Zoon Reinhold maaide elke twee weken het enorme grasveld voor en naast het huis, verder gebeurde er niet veel. Daarna woonde er een jaar lang een echtpaar met zes Franse bulldoggen. Oké.

Misvatting 1: Een rotleven? Dan een boek!

Nu woont er een echtpaar dat door elektricien Lothar is omgedoopt in ‘Die Flodders’. Ook in Duitsland kent men de familie Flodder, alleen spreken Nelly Frijda en de haren nagesynchroniseerd Duits. Het is een ongehoorde bende en ik mag het allemaal meebeleven vanuit mijn tuin. De man nodigt me elk half uur uit bier te komen drinken en de vrouw - en daarmee kom ik op het onderwerp van deze column, waarin ik een poging doe de Eifeltuincolumn naadloos over te laten gaan in een column over ‘het literaire leven’ - riep, toen ze begreep dat ik een soort collegaatje van haar was, geestdriftig uit dat zij óók schrijfster was. Ik kreeg meteen buikpijn. “Ach, jongen”, zei ze, “mijn leven is één enorme Katastrophe geweest, ik kan er wel twintig boeken over schrijven!”

Misvatting 1 van mensen die denken te kunnen schrijven: een rotleven? Dan een boek!