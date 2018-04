Missie geslaagd, zei Trump, het niet-chemische bloedvergieten kan worden voortgezet

Dit gebeurt in het Rijk der Schaduwen, waarover niet veel bekend is, behalve dat er twee ingangen zijn: de Poort van de Zon en die van de Maan. De onschuldige doden, veruit in de meerderheid, gaan via de eerste. De schuldige doden, toch ook nog heel wat, nemen de tweede. Zij zijn zo verblind, dat ze de Poort van de Zon helemaal niet zien, druk als ze het hebben met het vervloeken van elkaar. Als het windstil is en je de bergen in gaat, kun je ze horen schreeuwen, strijders van het regime en van de rebellie, woedend dat ze elkaar niet nog een keer van het leven kunnen beroven.

Bij de onschuldige doden is dat anders. Men spreekt er op gedempte toon, vriendelijk en inlevend. Maar niet zonder zorgen, vragen en twijfels. De ene onschuldige dode blijkt toch onschuldiger dan de andere. In het oorlogsrecht geldt van oudsher onderscheid tussen militairen en burgers, en wapens die dat onderscheid niet maken zijn daarom taboe, maar blijkbaar geldt dat tegenwoordig alleen voor chemische wapens. Dat verraste de Syrische doden.

En de aanvallen op onze ziekenhuizen, vervolgde de man uit Oost-Ghouta, waren die soms niet verboden?

“Met hoeveel zijn we nu eigenlijk?”, vroeg een van hen.

“De VN zijn in 2016 opgehouden te tellen”, antwoordde een ander. “Toen stond het dodental op 400.000, in meerderheid burgers. Doe er nog maar minstens 100.000 bij.”

“En hoeveel slachtoffers van chemische wapens?”

“Naar schatting vierduizend.”