Missie geslaagd, weer een leesdraak verslagen

In groep 3 zijn we bezig met de boekbespreking. En het is best wel spannend om voor de klas te staan en een 'presentatie' te houden. Maar we houden het simpel. Gewoon iets vertellen over je lievelingsboek; wie het geschreven heeft, waar het over gaat en wat je ervan vond. Tot slot lees je een stukje voor en krijg je tips en tops van je klasgenoten.

Zo krijgt ook Ties gerichte feedback. Op groep 3 niveau welteverstaan. Ava vindt dat hij de volgende keer wel wat harder mag praten en Semmi vindt dat hij iets langzamer mag lezen. Nic is het daar niet mee eens; hij vindt dat Ties juist sneller moet lezen. Ik zie Ties verward kijken, waarop Semmi antwoordt: "Ja maar, ik luister gewoon langzaam!" Jeff vindt het boek reuzespannend en wil het nu zelf lezen en Bente complimenteert Ties dat hij mooi heeft voorgelezen en goed op de punten en komma's heeft gelet. Ties straalt van oor tot oor.

Boekenwurmen kweken

Nu het schooljaar bijna ten einde is, ben ik als leerkracht de leesbalans aan het opmaken. Ik vind het uiteraard fijn als mijn lieve leerlingen op niveau lezen, zodat ze in groep 4 niet met een achterstand beginnen. Maar nog veel fijner én belangrijker vind ik het dat ze plezier in het lezen hebben. En behouden. Mijn missie? Lezen leuk maken. Want door (veel te) lezen gaat er een wereld voor je open. Ik - boekenwurm pur sang - word ongelooflijk blij van een klas vol lezende kinderen. Daar moet je trouwens wel hard je best voor doen, want niet elk kind vindt lezen leuk.

Mijn duo en ik trekken daarom letterlijk alles uit de (boeken)kast om in groep 3 op ludieke wijze boeken te promoten en de leesmotivatie te verhogen. We bedenken zelf unieke lesactiviteiten en ook online vind je de allerleukste lesideeën en leestips. Zo doen we onder andere aan leesbingo en toneel- en dobbelsteenlezen, organiseren we leescircuits met verschillende genres en hebben we een goedgevulde boekenkast. Ook maken we van Ikea-meetlinten heuse leesmeters, spelen we 'The Voice' - inclusief muziek en omdraaiende stoelen - met nieuwe boeken, doen we aan maatjeslezen met groep 8 en dan nu de boekbespreking. Lezen moet gewoon één groot feest zijn! En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

"Juf, weet je? Eerst vond ik lezen stom, maar nu vind ik het erg leuk!" Met Joris en de draak onder zijn arm loopt Ties terug naar zijn plaats. Of het door de boekbespreking komt, weet ik niet. Maar er is weer een leesdraak verslagen; mijn missie is geslaagd.

Naomi Smits is docent in het basisonderwijs. Voor Trouw schrijft ze over het wel en wee van haar groep 3. Lees hier meer van haar columns.