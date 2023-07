Misschien zijn we met z’n allen bevlekt

Toen mijn zoontje zeven jaar oud was, vroeg hij mij: “Mama wat is een gelukszoeker?” “Iemand die geluk zoekt”, zei ik. “Wat is geluk mama?” Pfff....hoe geef je hierop een antwoord dat simpel, helder en logisch klinkt? Ik zei: “Een gevoel dat danst met liefhebben en geliefd worden.”

Nu is mijn zoon 18. Hij attendeert mij op een foto in een woestijn, waar vluchtelingen gedumpt zijn met de kop: ‘Gelukszoekers in de Sahara’. Hij zegt: “Ze zijn niet echt geliefd, en kunnen ze überhaupt nog liefhebben als ze nergens welkom zijn?”

Mijn zoon kaatste de bal van waarheid hard terug. Ik kon hem duizenden antwoorden geven, maar niets is de echte waarheid. De waarheid is zo kostbaar dat liegen soms de enige manier is om haar te bewaren.

Dat weten onze bestuurders maar al te goed. Ik zie de foto van demissionair premier Mark Rutte, trots hand in hand met Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, de Tunesische president Kais Saied en de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni. Ze hebben afgesproken dat Tunesië illegale migranten, die vanuit de havenstad Sfax de Middellandse Zee oversteken naar Europa, tegen zal houden.

De EU zegt Tunesië financiële steun toe en dat heeft het land hard nodig. Als het in Tunesië economisch nog slechter gaat, vreest de EU voor nog meer vluchtelingen. Een soort kip-eiprobleem.

De Tunesische president Kais Saied wilde eerst niet de grenswacht van Europa zijn, maar voor 900 miljoen als financiële steun voor het land met IMF-voorwaarden en 100 miljoen als grenswachter wil hij het best proberen.

Zit er een grens aan solidariteit of heeft solidariteit een prijs?

President Saied als een tosti tussen IMF-eisen en migratiedeal en Rutte als ham erbij in de hitte van vluchtelingenproblematiek. Een soort croque-monsieur met z’n allen.

De deal is nu gesloten, wellicht omdat Rutte binnenkwam met de zin: “Ja jongens, ik heb over het onderwerp vluchtelingen mijn kabinet laten vallen, dus we moeten nu echt een oplossing vinden.”

En ze kwamen tot eenheid. ‘Een ware mijlpaal’, twittert Rutte. Hij moet gedacht hebben: even een positief optimistisch geluid. De idealist in ieder mens wil helpen. De optimist is de naïeve idealist en de pessimist is een bevlekte optimist. Misschien zijn we met z’n allen bevlekt.

Als je na de hete adem van de woestijn, na eventuele botsingen met rivaliserende milities, na het overwinnen van marteling, dorst en honger en na zo’n mens-onterende reis in het beloofde land aankomt, heb je dan veel Liefde voor de mens of juist Afschuw? Creëren je hersenen niet, tijdens zo’n zoektocht naar geluk vol ongeluk, al een inhumane, dierlijke, overwinningswreedheid?

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen rond 110 miljoen mensen. Je zou bijna denken: een miljard euro ertegenaan en het probleem is opgelost. Maar nee, zo makkelijk is het rekensommetje niet. Want politieke heerschappij-opportunisten hebben vluchtelingen nodig om macht te kunnen uiten, misbruiken, angst te zaaien, vluchtelingen als wisselgeld te kunnen gebruiken, et cetera.

Dat kent geen prijs. Desondanks heb ik de hoop dat de dans van het verlangen, tussen liefhebben en geliefd worden, altijd de boventoon zal voeren.