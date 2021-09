Misschien zijn de kiezers wel zwaar teleurgesteld in de kwaliteiten van een zekere D66-minister

Dat we nogal teleur­gesteld, verbolgen, laaiend, hels en des duivels zijn over de getraineerde, verzande, steriele, contraproductieve en belachelijk trage kabinetsformatie, zal iedereen duidelijk zijn. Maar kunnen we eens koeltjes de oorzaak hiervan met meer precisie duiden en kalmpjes de echte verantwoordelijken voor het formatiedebacle aanwijzen?

Voor vele wakkere commentatoren is de huidige premier de man aan wiens handen formatiebloed kleeft. Een diehard die ondanks tal van beschimpingen, vernederingen, moties van wantrouwen en afkeuring maar niet politiek wil sterven. Afgelopen zaterdag nog gleed de Volkskrant met het geluid van een zeis door de brievenbus. Op pagina twee hekelde columniste Sheila Sitalsing de ‘ziekelijke obsessie met beeldvorming’ van die premier die ‘hele kabinetten ermee heeft geïnfecteerd’ en ze stelde de vraag: ‘Durft niemand te zeggen dat er pas een waarlijk nieuw kabinet gevormd kan worden als hij vertrekt?’ Een retorische vraag die naar voorkennis geurde want verderop in de krant durfde haar collega Ariejan Korteweg het wel. Daarvoor kreeg hij een dubbelpagina tot zijn beschikking met als kop: ‘Rutte is niet meer de oplossing... hij is het probleem geworden’.

O, ja? Het duurde amper vierentwintig uur voordat een demasqué op deze bewering volgde. Op de peilingsite peil.nl van Maurice de Hond wint nu de VVD van Mark Rutte 3 zetels sinds de verkiezingen en het begin van de formatie en staat ze met 37 zetels als enige coalitiepartij op winst (bij de jongste peiling van Eenvandaag staat de VVD zelfs op 39 zetels). Kennelijk zijn gepeilde kiezers een andere mening toegedaan dan menig politiek analist, gezien de spectaculaire tuimeling van D66: met 18 gepeilde zetels (min 6) ziet D66 niet alleen zijn verkiezingswinst van 17 maart volledig foetsie zijn, maar zit de partij nu zelfs een zetel onder de verkiezingsscore uit 2017!

Misschien nemen kiezers D66 zijn formatieblokkade kwalijk

Misschien vinden kiezers dat de huidige coalitie die de verkiezingen won, had moeten worden gecontinueerd en nemen ze D66 zijn formatieblokkade kwalijk? Een dubbele blokkade trouwens door toetreding te eisen van twee onlosmakelijke partijen, en coalitiepartner ChristenUnie, met wie vier jaar lang probleemloos was samengewerkt, uit te sluiten omwille van ‘ethische kwesties’?

Misschien vinden ze het krankjorum dat voor D66 de urgentie niet de pandemie, stikstofcrisis, woningentekort, enzovoort betreft maar het nieuwe kroonjuweel van de partij ‘levenseinde’? Misschien zijn ze ook nog zwaar teleurgesteld in het concept ‘nieuw leiderschap’? Of ook in de bestuurskwaliteiten van een D66-minister inzake Afghanistan?

U zult zich afvragen waarom ik in dit stukje niet de naam heb genoemd van de eerste verantwoordelijke voor het beleid van D66. Maar ik kijk wel uit en wil zeker niet van seksisme en machisme worden beticht! Ik schuil liever laf achter de rug van collega Nelleke Noordervliet, een vrouw, die zaterdag schreef: ‘Als iemand me de laatste weken is tegengevallen, is het wel Sigrid Kaag’.

