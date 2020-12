Misschien wordt het tijd om een kiesdrempel in te voeren

De Nederlandse politiek is verworden tot een fragmentatiebom: op verkiezingsdag ontploft het explosief en de splinters die eruit springen, nestelen zich warmpjes voor vier jaar in de Kamer. Dat het landsbelang hiermee gediend is, lijkt me twijfelachtig. Gisteren werden er twee nieuwe partijen gelanceerd die op 17 maart hopen op één of meerdere zeteltjes. Zo wil Groen Rechts na GroenLinks Nederland ‘beter, eerlijker en duurzamer’ maken. Niet bijster origineel van initiatiefnemer Daan van Reenen, en het wachten is nu op GroenCentrum en GroenGroen.

Femke Merel van Kooten-Arissen, die ook gisteren haar nieuwe baby ten doop hield, kun je een flinke dosis zelfspot niet ontzeggen want ze noemt haar nieuwe partij ‘Splinter’. Zelf is ze op de scherven van vele exploderende conflicten en ruzies gaan surfen, eerst bij de Partij voor de Dieren die ze met slaande deuren verliet, dan bij 50Plus en vervolgens bij de Partij van Toekomst, om uiteindelijk bij haar eigen Splinter te belanden. Vertrouwenwekkend is dit niet echt.

Minder origineel is de naam van de nieuwe partij van ex-FvD’ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. JA21 is een soort hutspot die uit de eerste letters van de voornamen van de initiatiefnemers bestaat, verrijkt met een jaartal. Samen hopen ze wat brokken en scherven van hun vorige partij bijeen te harken (één zeteltje in de peilingen) om vrolijk te kunnen meesplinteren.

Een routinier

Joost Eerdmans is overigens een routinier die na het CDA, LPF, Groep Eerdmans, EénNL, Leefbaar Capelle, Leefbaar Rotterdam en FvD nu met JA21 aan zijn achtste partij toe is. Vroeger was het leven van een avonturier ruwer: je zette je rugzak op je schouders en ging de rimboe in. Nu hoef je maar een naam voor je nieuwe huisclubje te verzinnen en je foto en naam op een affiche te zetten.

Als de voorspellingen kloppen, zal ook de partij Code Oranje van voormalig PVV-­Kamerlid Richard de Mos (ook één zeteltje in de peilingen) uit de ruif mee mogen eten. Mogelijk komt er nog de partij GO bij van Henk Otten die eerder uit FvD werd gebonjourd. Maar Henk twijfelt, wat misschien een teken van wijsheid is in dit krankjorum wereldje: “Het wordt wel een enorm versplinterd landschap nu”.

Het begint peiler De Hond ook te duizelen, want als zijn voorspellingen de echte uitslag zou zijn op 17 maart, dan komen er in totaal vijftien partijen in de kamer waarvan zes met vier zetels of minder. Maar als idealisme allang geen grond meer is om de Tweede Kamer in te willen, wat is dan de diepliggende motivatie van al die avonturiers?

Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra vertelde onlangs op tv hoe hij enkele jaren terug een zwaar gedeprimeerde Thierry Baudet naar huis reed. De man was in zak en as en zag al zijn pogingen om iets van zijn leven te maken toen mislukken. Hij klaagde dat hij op dat moment zonder inkomen zat. Het advies van de hoofdredacteur: sticht een partij en ga de politiek in! Ja, als je maar twee linkerhanden bezit, is een jaarsalaris van 116.000 euro zo gek nog niet. Misschien tijd om een kiesdrempel in te voeren?

Ephimenco

