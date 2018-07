Misschien moet Halsema op zoek naar een andere commandant, eentje die níet schoffeert

Er zou ook geld ingezameld worden om hem ‘te laten doodrijden’. En dit omdat de man de opdracht kreeg de ‘machocultuur’ van de hoofdstedelijke brandweer te doorbreken. In mijn eigen Trouw lees ik dat dit ‘witte korps’ bekendstaat ‘als een gesloten masculiene wereld van seksisme en racisme’. Nou, nou. De nieuwe burgemeester Halsema noemt dit terecht ‘onacceptabel’ en kondigt een grondig onderzoek aan. In het buitenland kijken ze vol ongeloof naar Amsterdam: The Washington Post kopt ‘brandweercommandant van Amsterdam pakte de witte-mannencultuur aan. Zijn medewerkers probeerden hem te laten vermoorden’. Oei. Zelfs de deftige BBC schrijft over de ‘witte mannen-cultuur’ van de brandweer.

Je hoopt natuurlijk dat de rotte appels worden gepakt en dat de brandweer niets anders dan zijn werk doet. Dat wil zeggen op daken klimmen om eventueel je kinderen uit een vlammenzee te halen. Dat kan niet iedereen en, eerlijk is eerlijk, je moet wel een beetje macho zijn om zoiets te durven. Eigenlijk is dit verhaal van criminelen in brandwerende pakken een beetje verwarrend. En ook niet zo nieuw als men zegt.

Brandweercommandant Schaap had al in februari bij de politie aangifte gedaan van ‘bedreiging met de dood’. In die vijf maanden heeft de politie, met haar ongekende middelen, (nog) niemand uit dit toch kleine brandweerwereldje in de kraag weten te vatten. Pas deze week werd er over gepubliceerd, als eerste door het AD. Wie heeft mogelijk gelekt en met welk doel? Ging het onderzoek niet snel genoeg? En Halsema kan nu wel sissen van verontwaardiging, maar het verhaal moet sinds februari toch bij haar voorganger bekend zijn geweest?

Vibrator in de la

En dat seksisme dan? Het enige incident van formaat dat wordt gerapporteerd is een vibrator die in de la van een medewerkster is achtergelaten. Dom en kwetsend, zeker, maar een bewijs dat het hele korps diep door seksisme is geïnfecteerd? Racisme blijkt in ieder geval niet uit het aantal lieden dat Schaap eruit heeft gebonjourd: het is er maar één en de rechter vond dat de man niet kon worden ontslagen omdat de klacht van zijn commandant ‘onvoldoende gemotiveerd’ bleek.

Brandweercommandant Schaap is overigens iemand die weet hoe hij zijn eigen mensen moet schofferen. In april noemde hij op de radio zijn ondernemingsraad ‘de medezeggenschapsmaffia’. Hij heeft nu zelfs de gepensioneerde brandweermannen tegen zich in het harnas gejaagd. In deze verpeste werksfeer moet Halsema misschien niet alleen een diepgaand onderzoek beginnen, maar ook op zoek gaan naar een andere commandant die (met ferme hand) ook bruggen wil bouwen.