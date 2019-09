Misschien heeft onze hypocrisie een paardemiddel als Greta Thunberg nodig

Wie nog twijfelt aan de realiteit van de klimaatverandering en haar consequenties, had gisteren een slechte dag.

De publicatie van het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC (100 wetenschappers uit ruim 30 landen) voelde als een klap in de maagstreek: sinds 2005 is de zeespiegel tweeënhalf keer sneller gestegen dan in de twintigste eeuw. Een maximale stijging van de zeespiegel van 1,10 meter in 2100 is dan mogelijk. Iets daarvoor klonk in New York de alarmerende toespraak van de Italiaanse premier Conte: een gletsjer aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc dreigt in te storten met 250.000 kubieke meter aan ijslawines tot gevolg. Deze zomer werd het in het Italiaanse Aosta zelfs 40 graden.

Om de nachtmerrie nog erger te maken moet ik het Franse klimaatrapport noemen, dat een week geleden uitkwam. Honderd onderzoekers, voornamelijk uit het wetenschappelijke instituut CNRS, schetsten een alarmerende toekomst: bij ongewijzigde groei en gebruik van fossiele bronnen zal de zeespiegel maximaal tussen 6,5 en 7 meter stijgen. Maar als de situatie zo extreem al is, hebben we dan behoefte aan een benadering die nog extra angst en onrust bij de burgers veroorzaakt?

Zelfs Macron had geen goed woord over voor Greta

Gisteren verscheen in de Romeinse krant Il Messagero een opmerkelijke hoofdcommentaar van Alessandro Campi. Daarin hekelde hij een vorm van nieuw populisme dat hij ‘milieupopulisme’ noemt, wat ik met ‘ecopopulisme’ zou willen vertalen. Dit terwijl hij de wetenschap onderschrijft dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt.

Na de bizarre razernij van de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg bij de VN maandag, meent Campi bij haar de kenmerken van dit specifieke populisme te ontwaren: ‘demagogie, cultus van de leider, ideologisch manicheïsme, sektarisme, oproep tot het volk en emotionaliteit bestemd voor de massa’s’. Wellicht is dit oordeel te streng jegens een meisje met handicap die onmiskenbaar de positieve rol van jeugdige klokkenluider maandenlang heeft vervuld. Maar ook voor een klokkenluider komt ooit de tijd om plaats te maken voor een meer efficiënte benadering. De ‘beschimpingen’ (Il Messagero) van Greta in New York waren pathetisch en contraproductief. Zelfs de Franse president Macron, die de kleine Thunberg in zijn Elysée-paleis had ontvangen, had er geen goed woord voor over en hekelde haar ‘zeer radicale standpunten die polarisatie veroorzaken in onze samenlevingen’.

Maar misschien heeft onze hypocrisie af en toe een paardemiddel als Greta nodig. Want doe wat ik je beveel, maar kijk niet naar wat ik zelf doe. Ook gisteren stonden enorme vakantieadvertenties in de kranten van DPG Media (Trouw, de Volkskrant, AD en Het Parool). Lezers worden hiermee feitelijk aangespoord om de mensheid met extra CO2 te vergassen. Voor een weekje Gambia moet men 13 uren (retour) vliegen. De zaterdagadvertentie ging over een week Brazilië, wat 21 uur vliegen betekent. Ga als alternatief een week naar Zeeland deze winter: minder zon maar wel hooguit 1,5 tot 2,5 uur rijden vanaf de Randstad.

