Misschien heeft de religie van Kirill wel meer toekomst dan de softe godsdienst van Nederlanders

Welke religieuze beleving zou in de toekomst beter kunnen overleven: de Nederlandse geïndividualiseerde omgang met religie of de Russische religieuze beleving, waarin politieke macht en kerkelijke macht zijn verstrengeld?

Als je de kerkgang vergelijkt, zijn Nederlanders trouwer dan Russen. Enkele jaren geleden – vlak voor corona – ging 11 procent van alle Nederlanders wekelijks naar een gebedsdienst (kerk of moskee), volgens het Pew Research Center. In Rusland is dit 8 procent, al liggen sommige schattingen veel lager. Je zou dus kunnen stellen dat het aantal actief gelovigen in Nederland naar verhouding groter is dan in Rusland.

Gelovigen mogen nu volgens het SCP een minderheid zijn, maar actieve gelovigen zijn alsnog een vrij grote groep, die ook in maatschappelijk opzicht een grotere bijdrage leveren dan de gemiddelde Nederlander als het gaat om vrijwilligerswerk of het doen giften. Het dominante beeld dat christelijke gelovigen teruggedrongen zouden zijn tot kernen als Urk of de Alblasserwaard klopt vooralsnog niet.

Rusland is niet het deugdzame voorbeeld

Het relativeert ook de notie dat Rusland sinds het communisme een sterke herkerstening heeft doorgemaakt. Misschien tekent 75 jaar bolsjewistisch bewind het land nog steeds. Overal in Rusland worden orthodoxe kerken gebouwd, maar de kerken zijn niet afgeladen vol. Als je kijkt naar de cijfers rond abortussen en echtscheidingen, is Rusland bepaald niet het deugdzame voorbeeld dat dit ‘christelijke’ land pretendeert te zijn tegenover het ‘geperverteerde’ Westen.

Het kan verleidelijk zijn om religie onder te verdelen in goede en slechte religie. De goede religie zou je vooral zien in Nederland: gescheiden van politieke macht, gekenmerkt door een moreel appel op het geweten van individuen, de negatieve aspecten blijven achter de voordeur. En de zichtbare aspecten vormen een positieve bijdrage aan de samenleving, want gelovigen vinden dat ze er voor hun medemens moeten zijn. Individuen zijn hier vrij om zich aan de kerk te verbinden. Het gaat dus om een persoonlijke overtuiging en goed gedrag die ook de sterk geseculariseerde Nederlandse samenleving blijven beïnvloeden.

De slechte religie zou momenteel vooral zichtbaar zijn in Rusland. Daar gaat religie niet zo zeer over wat je gelooft of hoe je handelt, het is vooral een identiteit die je voor lief neemt, zonder veel zelfreflectie of getob. Die identiteit kan bevestigd worden in het volgen van rituelen, in uiterlijk vertoon en ontzag voor symbolen en heiligen. Het is de religie van het nationalisme, waar een ware Rus orthodox is en een orthodox-gelovige Russisch is. En het is een religie die graag gebruikmaakt van politieke macht om eigen doeleinden te bereiken.

De softe godsdienst van Nederlanders

Je zou je superieur kunnen wanen. Nederlanders – gelovig en niet-gelovig – hebben dan ook geen begrip voor Kirill, de patriarch van Moskou, die de oorlog in Oekraïne zegent. Hij lijkt in alles een voorbeeld te zijn (ook voor sommige Russen) van hoe godsdienst misbruikt wordt: schijnheilige opsmuk ten dienste van geweld en onderdrukking. Toch is het mogelijk dat de religie van Kirill meer toekomst heeft dan de softe godsdienst van Nederlanders.

Ik zie het ook in Amerika. Het christendom van mijn geloofsgenoten daar wordt steeds meer vervlochten met identiteit, nationalisme en politieke macht. En dan heb ik het niet eens over de rest van de wereld, waar geloof en macht dikwijls verstrengeld zijn. Misschien is het een illusie te denken dat geloof lang kan gedijen zonder politieke macht.

Veel Nederlanders hopen op een toekomst waar ongelovigen in de meerderheid zijn, waar mensen naar het individualisme neigen en ongevoelig zijn voor een sterke groepsidentiteit. Maar zo’n toekomst is geen uitgemaakte zaak; sommige sociale wetenschappers voorspellen dat deze samenlevingen juist steeds meer zullen verdwijnen. Ook zo’n geïndividualiseerde samenleving moet gevoed worden door persoonlijke bezinning en moreel verantwoordelijkheidsbesef. Zonder groepsverbanden en geijkte tradities zal dat niet makkelijk zijn. De vraag is of Nederland in de toekomst zijn ‘goede’ religieuze erfenis, al dan niet in ontkerkelijkte vorm, zal weten voort te zetten.