Misschien delen Nederland en de VS een verwrongen vrijheidsbeeld

Januari 2021 was geen goed begin van het nieuwe jaar voor mensen die trots zijn op hun land. In Amerika werd het Capitool bestormd en in Nederland waren er rellen na het instellen van de avondklok. Het lang gekoesterde zelfbeeld van deze naties als vreedzaam en ordentelijk is gesneuveld.

Hebben deze gebeurtenissen in de twee landen iets met elkaar te maken? Bij de bestorming van het Capitool leek het vooral te gaan om de ‘gestolen verkiezingen’ en bij de rellen in Nederland om de avondklok. Maar in Amerika speelden de coronamaatregelen ook een rol en in Nederland lijken de rellen eveneens geïnspireerd door een verzet tegen de overheid. De eerste bedreigende confrontaties in de Verenigde Staten vonden plaats in de hoofdsteden van verschillende staten, die maanden geleden al verzamelplekken waren geworden voor bewapende demonstranten die zich tegen de lockdowns verzetten.

Afgelopen woensdag waarschuwde de Amerikaanse overheid dat er acties op stapel stonden van gewelddadige extremisten. Die zouden zich verzetten tegen de uitkomst van de verkiezingen, politiegeweld en de beperkingen ter bestrijding van Covid-19.

In beide landen heeft de overheid coronamaatregelen opgelegd, maar niet iedereen laat zich van nut en noodzaak overtuigen. Dit wantrouwen wordt gevoed door sociale media, waardoor mensen vooral in hun eigen overtuigingen worden gesterkt.

Kort lontje

De maatregelen kunnen er ook voor zorgen dat meer mensen een kort lontje hebben en het conflict zoeken. In Amerika wordt dit verzet tegen de elite en het gezag gevoed door Trump, maar ook in Nederland zullen de rellen deels zijn geïnspireerd door het gevoel dat de overheid je vooral dwarszit in plaats van dienstbaar is. Covid heeft overal opgekropte gevoelens en wantrouwen tegenover de overheid zichtbaar gemaakt.

Uiteraard zal de boosheid door elke demonstrant of relschopper op zijn eigen manier gerechtvaardigd worden. Maar ook de reactie van vreedzame Amerikanen en Nederlanders verschilt, hoewel iedereen het erover eens lijkt te zijn dat deze gebeurtenissen niet reflecteren ‘wie we zijn’.

Amerika mag een land zijn met een redelijk hoge tolerantie voor geweld en een nog hogere tolerantie voor gewelddadige uitspraken. Maar Amerikanen zijn ook trots op hun republiek, wier heilige plekken en ceremoniën door de eeuwen heen zijn gevrijwaard van geweld. De bestorming van het Capitol is on-Amerikaans omdat dit Amerika degradeert tot de status van landen waar Amerikanen zich altijd laatdunkend over uitlieten.

Nederlanders hebben zich doorgaans minder druk gemaakt over de staat van de Nederlandse democratie, en ook nu is dat het geval. Het gaat hen veel meer over hun voornaamste zorg: de kwaliteit van de samenleving – ja, hun vermogen tot samen-leven. Dat de kwaliteit van samen-leven de afgelopen decennia zo goed was, was voor Nederlanders altijd een bron van trots.

Kennis van de geschiedenis

De rellen raken het positieve zelfbeeld van beide landen precies waar het pijn doet. Kennis van de geschiedenis had kunnen voorkomen dat hun illusies vervlogen. Politiek geweld van extremistische groeperingen is ook onderdeel van het Amerikaanse verleden en Nederland heeft ook lelijke confrontaties gekend tussen burgers en overheid.

Misschien delen beide landen een verwrongen vrijheidsbeeld, waarin openlijk het ideaal wordt aangehangen dat de burgers zich door de overheid nauwelijks iets laten gezeggen, terwijl de overgrote meerderheid van burgers in de praktijk behoorlijk gezagsgetrouw is. Als er door een gebeurtenis als de Covid-uitbraak spanning komt te staan op zo’n samenleving, worden de scheidslijnen ineens zichtbaar en is het onduidelijk hoe groot de bemoeienis van de overheid in de samenleving mag zijn.

Tegelijkertijd levert het getergde zelfbeeld – dit is niet wie we zijn – wel iets op. In beide landen is de afschuw voor het geweld zo groot, dat de norm van geweldloosheid sterker is geworden. Het is winst als de burgers nu ook een stapje verder gaan. Maar dan voorbij het gevoel dat het geweld ‘niet is wie we zijn’, en meer gericht op wie we wel willen zijn.

James Kennedy is een Amerikaanse historicus en decaan van het University College Utrecht. In Trouw geeft hij om de week zijn visie op de Nederlandse samenleving. Lees hier meer columns van James Kennedy.