Misschien deed Blok toch iets goed

In een besloten bijeenkomst, waarvan opnamen zijn gemaakt, deed minister Stef Blok van buitenlandse zaken een aantal uitspraken die veel mensen geschokt hebben. Blok stelde geen land te kennen dat een voorbeeld is van vreedzaam multicultureel samenleven, noemde Suriname een failed state, was kritisch over het succesvol opvangen van vluchtelingen in de EU en maakte in zijn algemeenheid een vrij sceptische indruk wat betreft migratie en de multiculturele samenleving.

Voor een politicus in het huidige tijdsgewricht is dat natuurlijk niet zo heel gek. Onder anderen Angela Merkel en David Cameron stelden eerder al dat de multiculturele samenleving mislukt is. Ook voor een VVD'er zijn deze uitspraken niet heel schokkend. Wie deze partij de afgelopen tien jaar heeft gevolgd, kan constateren dat die ten aanzien van migratie en de multiculturele samenleving steeds verder naar rechts opgeschoven is.

Er zit namelijk wel degelijk een kern van waarheid in wat Blok heeft gezegd

De uitspraken van Blok zijn op zijn zachtst gezegd onhandig, en op zijn hardst gezegd een minister van buitenlandse zaken onwaardig. Maar in plaats van nu alleen maar 'foei' roepen over wat Blok zegt, zou de discussie eigenlijk meer moeten gaan over hoe migratie en diversiteit liberale democratieën en verzorgingsstaten onder druk zetten en hoe we hier als samenleving het beste mee om kunnen gaan. Want dat is het onderwerp dat er hier echt toe zou moeten doen.

Kern van waarheid Want er zit namelijk wel degelijk een kern van waarheid in wat Blok heeft gezegd. In 'The People vs. Democracy' beschrijft Harvard-wetenschapper Yascha Mounk hoe de liberale democratie in het Westen mede door migratie en toenemende diversiteit onder druk komt te staan. Liberale democratieën zijn voor een groot deel in overwegend mono-etnische of monoculturele samenlevingen tot stand en tot bloei gekomen. Migratie en diversiteit veranderen echter de samenleving en kunnen daarmee ook de democratie, net als de verzorgingsstaat, danig onder druk zetten, mede door de sociale spanningen. In diverse samenlevingen zijn daarentegen veel minder en zwakkere democratieën en verzorgingsstaten ontstaan. Dit omdat hier vaak weinig of geen gevoel van verbondenheid, en het daaruit voortvloeiende gevoel van solidariteit met de medeburger aanwezig was. Een andere Harvard-wetenschapper, Robert Putnam, onderzocht eerder al hoe toenemende diversiteit ook in liberale democratieën deze verbondenheid en solidariteit danig onder druk zet. Een conclusie die ook uit het recente onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over diversiteit en samenleven in Nederland naar voren kwam. Tot een fundamentele discussie heeft dit rapport echter niet geleid. En dat is een gemiste kans. Een groeiend aantal wetenschappers stelt namelijk steeds meer kritische vragen bij in hoeverre westerse liberale democratieën toenemende migratie en diversiteit nog aankunnen. De Oxford-econoom Paul Collier stelt bijvoorbeeld in zijn boek 'Exodus' nadrukkelijk dat diversiteit beter is dan geen diversiteit. Maar er kan ook zoiets zijn als te veel diversiteit. En volgens Collier is door voortschrijdende migratie de absorptiecapaciteit van veel westerse landen dusdanig onder druk komen te staan dat op deze wijze doorgaan uiterst problematische consequenties kan hebben.

Hoeveel migratie De vraag is dus niet of migratie en diversiteit goed of slecht zijn, maar hoeveel migratie en diversiteit we willen. Hierover voeren we nog te weinig fundamentele discussie. Indien dit al wel gebeurt is het debat vaak oppervlakkig, sterk gepolariseerd, gekenmerkt door politieke correctheid en het zwartmaken van de tegenstander. Toch moeten we deze discussie voeren. Indien dat het resultaat zal zijn van de uitspraken van Stef Blok kunnen we concluderen dat de beste man toch nog iets goed heeft gedaan.

