Mishandeling wordt bij Vindicat wel serieus genomen

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat heeft zich in 2017 een incident voorgedaan, zo werd vorige week bekend. 'Het zoveelste incident', zoals een aantal kranten kopte. Wat is er precies gebeurd?

Tijdens het driedaagse feest 'Kermesse d'Hiver' in november brak er een vechtpartij uit waarbij een jongen een hersenschudding opliep. Zonder dat incident te willen bagatelliseren toch een paar kanttekeningen.

Allereerst: tijdens dit feest zijn er op een avond ruim tweeduizend man aanwezig. Er wordt (veel) gedronken en dat leidt soms tot irritaties en zelfs vechtpartijen. Op zich niet bijzonder: ieder weekend wordt er, onder invloed van drank, drugs en testosteron, gevochten in horecagelegenheden. Het is vooral bijzonder omdat het bij Vindicat gebeurt, een vereniging die, na eerdere incidenten, onder een vergrootglas ligt.

Overigens wordt op een corps geweld niet verheerlijkt, zoals ik vaak lees, maar het is er wel.

Gewelddadigheid

Een aantal (vooral) jongens heeft nou eenmaal een zekere mate van gewelddadigheid in zich. Daarom zijn er strenge regels over wat wel en wat niet mag. Als het tot een vechtpartij komt, dan is er een barcommissie die als een scheidsrechter toeziet of men zich aan de regels houdt. Zelf haatte ik die vechtpartijen en ik heb er tijdens de zes jaar dat ik lid was dan ook nooit aan meegedaan. Om die mythe ook maar meteen te ontkrachten: er was en is geen enkele dwang om eraan mee te doen.

Het slachtoffer van de vechtpartij heeft direct aangifte gedaan bij de politie en het bestuur heeft twee leden geschorst.

Als zoiets vijf jaar geleden was gebeurd, had het slachtoffer waarschijnlijk geen aangifte durven doen en had het bestuur hem daar zeker niet in gesteund. Het is een vooruitgang dat dat nu wel is gebeurd. In weerwil van alle commentaren over 'het zoveelste incident' is er dus wel degelijk wat veranderd bij Vindicat. Mishandeling wordt serieus genomen.

Blijft over dat het bestuur dit incident niet gemeld heeft bij de universiteit, zoals wel was afgesproken. Het bestuur zegt dat het niet wist dat dat moest. Als dat waar is, is dat verontrustend nonchalant.

Het gevaar blijft dat studentencorpora zich te weinig bewust zijn van het feit dat zij onderdeel uitmaken van de maatschappij. Een gebrek aan realiteitszin dat zich later manifesteert in voorstellen voor salarisverhogingen van 50 procent voor de CEO van een bank.