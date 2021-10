Misbruik de ander niet om jezelf te helen

Met een snik in zijn stem vertelde psycholoog Wim van Dijk deze week bij het tv-programma Op1 over het ergste dat hij ooit heeft moeten doen: zijn dementerende echtgenote naar een verpleeghuis brengen omdat het thuis niet meer veilig was. Toen ze vervolgens haar heup brak en ernstig leed, kreeg ze geen euthanasie omdat ze niet meer in staat was om haar wil kenbaar te maken.

Vanuit woede en verdriet en als eerbetoon aan zijn overleden vrouw sloot Van Dijk zich aan bij de Coöperatie Laatste Wil en verstrekte op eigen houtje het dodelijke middel X aan meer dan honderd mensen. Hij windt er geen doekjes om: de huidige euthanasiewet is ‘immoreel’ en artsen zijn niet competent om de euthanasiecriteria ‘ondraaglijk lijden’ en ‘uitzichtloosheid’ objectief te toetsen. Van Dijk heeft zijn eigen criteria bedacht en verstrekte middel X als hij de indruk had dat iemand vrijwillig, weloverwogen en integer een verzoek tot euthanasie bij hem deed.

Dramatisch einde

Afgelopen zomer beschreef de Volkskrant het dramatische einde van de 28-jarige psychisch labiele Marjolein, die via de Coöperatie het middel X in handen had gekregen. Nadat ze het middel had ingenomen kreeg ze spijt en alarmeerde ze de hulpdiensten. Tevergeefs, ze overleed een dag later op de intensive care.

Mensen helpen vinden we vaak nobel, maar het kan letterlijk levensgevaarlijk zijn. Het is niet voor niks dat psychiaters zelf in therapie moeten om zicht te krijgen op hun drijfveren. De patiënt tegenover je kan allerlei gevoelens bij je oproepen waardoor je blik vertroebelt.

De borderline patiënte die met een suïcidepoging op de Eerste Hulp komt, kan dat oude gevoel van machteloosheid oproepen toen je als kind je ziekelijke zusje niet kon redden. Hierdoor kan het lastig zijn om de juiste aanpak te hanteren in zo’n situatie.

Vrije keuze

De Coöperatie Laatste Wil ziet zelfdoding als een autonome, vrije keuze. Maar onderzoek laat zien dat bij de meeste mensen die dood willen, sprake is van een behandelbare psychiatrische aandoening. Van Dijk handelde vanuit een persoonlijk trauma waar hij anderen voor wilde behoeden en waarvoor hij zélfs de wet aan zijn laars lapte.

In de aangrijpende Netflix-film The Guilty speelt Jake Gyllenhaal politieagent Joe, die een nachtdienst moet draaien in de 911-meldkamer. Door een gebrek aan afstand en zelfkennis en een teveel aan empathie veroorzaakt hij een bijna-drama voor de vrouw die zijn hulp inroept. ‘Gebroken mensen redden gebroken mensen’, is het ontroerende citaat uit deze film. Maar wat mij betreft alleen als je zicht hebt op je eigen kwetsuren, zodat je de ander niet misbruikt om jezelf te helen.

Van Dijk heeft het perspectief dat voor hem klopt.

Ik ben dankbaar dat we wetgeving hebben die ons beschermt als we door noodweer tijdelijk geen hand voor ogen zien.