Ministerie, meer asfalt is geen oplossing

Help, onze wegen slibben dicht na 2030! Inmiddels een bekend refrein, afkomstig van het ministerie van infrastructuur en milieu.

Lees: we moeten investeren in nog meer asfalt. Klimaatbeleid, natuur, leefbaarheid en alternatieve maatregelen worden steevast genegeerd.

Tekenend is dat kilometerheffing in het hele document niet één maal genoemd wordt. En dat terwijl verkeersdeskundigen zeggen dat kilometerheffing de enige goede remedie is tegen dichtslibben, wat door vele belangenvertegenwoordigers wordt ondersteund.

Durf eindelijk het gebruik van snelwegen te beprijzen om vraag en aanbod in balans te brengen.

Het ministerie negeert ook dat meer asfalt nog meer verkeer aantrekt en de verstopping in en bij de grote steden juist verergert. Het werkt averechts: meer asfalt zorgt ervoor dat je langer onderweg bent voor dezelfde reis. De reistijd van deur tot deur neemt toe.

Een van de oorzaken is dat flessehalzen vooral ontstaan bij op- en afritten naar stad en dorp. Je kunt snelwegen wel aanleggen of verbreden, maar binnen de steden is geen ruimte voor verbreding. Die zijn nu al bijna verstopt met rijdende en geparkeerde auto’s. Onderzoeksinstituut CROW verwacht na 2021 een verzadigingspunt.

Thuiswerken Natuurlijk slibben de wegen niet dicht. Welke automobilist stapt er in de auto met het vooruitzicht vast te lopen op die dichtgeslibde wegen van het ministerie? Dan nog liever met het openbaar vervoer of met de fiets, toch? Of andere reistijden, thuiswerken, telewerken. Nederland doet er verstandig aan nu de investeringen te doen om die keuzes te faciliteren. Dat geld ligt al op de plank. In Utrecht wil het Rijk 1,2 miljard euro verspillen aan verbreding van de ringweg, waaronder de A27. Gebruik dit bedrag in plaats daarvan voor regionaal openbaar vervoer, de (elektrische) fiets en een betere inpassing van de huidige weg. En durf eindelijk het gebruik van snelwegen te beprijzen om vraag en aanbod in balans te brengen. Met een dergelijke aanpak verbeter je de bereikbaarheid van de regio Utrecht wél en vermijd je tegelijk de toename van auto's en dichtgeslibde wegen. Daarbij krijg je nog gratis andere voordelen in de schoot geworpen: openbaar vervoer en fiets zijn schoon, veilig, gezond en sparen ruimte en natuur. Landgoed Amelisweerd hoeft niet te worden gekapt en de grote technische en financiële risico's van de geplande verbreding worden omzeild.

