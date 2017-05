Minister voor ouderenbeleid biedt kansen

Hoeveel geld moet er extra naar de zorg en hoe kunnen we dat het beste besteden? De politici die de nieuwe ronde van de formatie ingaan, zullen zonder twijfel met deze vraag aan de slag gaan. Een mooi moment om de uitdaging van de vergrijzing op een andere manier aan te gaan. Een coördinerend minister van ouderenbeleid kan zorg, wonen, mobiliteit en technologie op een integrale manier verbinden en zo nieuwe oplossingen vinden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland geconfronteerd met een grote geboortegolf. Die vormde een enorme opgave voor de samenleving en de overheid. Er moest een programma komen om de woningnood op te vangen. Nieuwe steden als Nieuwegein, Lelystad en Almere werden uit de grond gestampt en de overheid investeerde in scholen, in jeugdwerk, in sportaccommodaties en in culturele voorzieningen. De zorg bleef niet achter; er ontstond een uitgebreid netwerk om kinderen en jongeren de zorg te bieden die zij nodig hadden: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.

De kinderen van na de oorlog, dat zijn de ouderen van nu en straks. Zij hebben met hart en ziel en met grote ijver invulling gegeven aan hun leven en aan de maatschappij. Zij sluiten hun loopbaan af, hun kinderen zijn volwassen. En ze komen in een levensfase waarin zij, vanwege hun aantal, door jongere generaties als een maatschappelijke vraagstuk worden gezien. Zij zullen, als zij kwetsbaar worden, een beroep doen op zorg. Dit heeft financiële gevolgen.

De zorg kan het niet alleen Vanuit mijn ervaring met ouderenzorg binnen Cordaan zie ik dat 'de zorg' alleen de maatschappelijke impact van de vergrijzing niet kan oplossen. Net als na de oorlog is een maatschappijbrede inspanning nodig. Die inspanning begint met het doorbreken van het hardnekkige misverstand dat de vergrijzing een probleem is. Het is vooral het resultaat van steeds betere zorg en levensomstandigheden. Voor veel ouderen geldt dat zij tot hun 85ste in relatief goede gezondheid leven. Wij krijgen in ons land niet alleen te maken met een generatie die een beroep doet op zorg, maar vooral met een generatie die zich inzet voor ondersteuning en zorg aan buren, familie en vrienden. Ouderen zijn geen kostenpost, maar leveren een aantoonbare economische, sociale en culturele bijdrage. Een nationaal ouderenbeleid, zoals Zweden al jaren heeft, begint met het besef dat wij kunnen voortbouwen op een groot maatschappelijk kapitaal.

Minder mobiel De betaalbare portiekwoningen in de grote steden en de doorzonwoningen van de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn niet geschikt om zelfstandig thuis te blijven wonen als je minder mobiel bent. Daar kan geen huisarts of wijkverpleegkundig iets tegen doen. We moeten als samenleving durven investeren in huizen voor ouderen, die ook voor toekomstige generaties hun waarde hebben en behouden. Een minister voor ouderenbeleid kan een cruciale rol spelen om gemeenten, woningcorporaties en beleggers bij elkaar te brengen om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen. Rond mobiliteit speelt eenzelfde vraagstuk. Het aantal oudere weggebruikers neemt snel toe. Dat is goed, want het betekent dat ouderen volop participeren. Maar het vraagt ook actie om te voorkomen dat deze toename leidt tot meer onveiligheid in het verkeer. Ook dichter bij huis zijn oplossingen nodig om ouderen te helpen hun weg te vinden, ook als hun geheugen hen in de steek laat. Mobiliteitstechnologie kan hierbij helpen. Maar dat gaat niet vanzelf. Een minister voor ouderenbeleid kan als makelaar onderzoekers, technologiebedrijven en andere partijen bij elkaar brengen om een landelijke mobiliteitsagenda op te stellen. In de ouderenzorg maken we, in tegenstelling tot de ziekenhuiszorg, nog beperkt gebruikt van technologie, bijvoorbeeld om chronische aandoeningen systematisch te monitoren, om betekenisvolle wijzigingen in het leven van ouderen vast te stellen en om het handelen van huisarts, medisch specialist en wijkverpleegkundige op elkaar af te stemmen. Het ontbreekt in de ouderenzorg niet aan ideeën, maar in de praktijk is een wereld te winnen

Wereld te winnen Het ontbreekt niet aan conceptuele beelden over wat er kan en hoe dat moet. Maar in de praktijk is nog een wereld te winnen. Een minister voor ouderenbeleid kan de verantwoordelijkheid nemen om in de langdurige zorg een technologiedoorbraak te realiseren. Ook in de zorg moet veel veranderen. Om de zorgvraag van ouderen beter te kunnen opvangen moeten huisarts, ziekenhuis en ouderenzorg veel meer naar elkaar toegroeien. Gezamenlijk kunnen zij oplossingen bieden die elk afzonderlijk nooit voor elkaar kan krijgen. Een deel van de zorg moet van het relatief dure ziekenhuis over naar de huisarts. Er moet geld komen voor preventie maatregelen die hun werkzaamheid hebben bewezen. Technologie kan een veel grotere rol spelen en de samenwerking tussen cliënt, familie, huisarts, wijkverpleegkundige en medisch specialist verbeteren. Een minister voor ouderen kan niet alleen een stimulerende rol spelen, maar ook beperkingen in wet- en regelgeving helpen oplossen. Een minister met de portefeuille ouderenbeleid is geen panacee voor alle kwalen, maar wel een begin van een brede en integrale benadering van de groei van het aantal ouderen. Een groei die nu nog vooral als probleem wordt gezien, maar die vooral veel mogelijkheden biedt.

