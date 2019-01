Minister, vergeet keuzevrijheid in de ggz: wij willen behandeld worden

Wij, Rasila Hoek en Vivian Hemmelder, ervaren deze problemen als patiënten in de specialistische ggz uit de eerste hand en vragen we ons inmiddels wanhopig af wanneer de politiek hier écht iets aan gaat doen.

In november kwam er geluid uit Den Haag: de door het ministerie bekostigde website ‘Kiezen in de ggz’ kwam on­line. De site, met een overzicht van zorg­aanbieders en hun wachttijden, is in het leven geroepen om patiënten keuzevrijheid te bieden binnen het complexe ggz-landschap. Nogal wrang, want de realiteit in de specialistische ggz is dat je erg weinig te kiezen hebt.

Het probleem is dat er vaak niet eens één optie voor behandeling voorhanden is

Een voorbeeld van één van ons. Je wordt in maart aangemeld voor een behandeling, wacht twee maanden op reactie en krijgt dan te horen dat er de rest van het jaar geen plek is voor cliënten van jouw zorgverzekeraar, vanwege een ‘budgetplafond’. Je belandt in een crisisopname, omdat je problemen tijdens het wachten zijn verergerd.

Doolhof Bij de volgende instelling waar je je hoop op hebt gevestigd, krijg je te horen dat de op de site vermelde wachttijd van vier maanden feitelijk een jaar bedraagt. En bij een zorgaanbieder waar je uiteindelijk op intake kan, duurt het intakeproces vier maanden door twijfels over eerder gestelde diagnoses. Negen maanden na je eerste hulpvraag ben je nauwelijks dichter bij behandeling. Wij willen graag behandeld worden. Als er één optie is, is dat al goed genoeg De medepatiënten die we tegenkomen hebben elk hun eigen doolhof in de ggz. De één heeft ‘geluk’ en is binnen een half jaar onder de pannen, de ander wordt al meer dan een jaar van het kastje naar de muur gestuurd. En waar dat van afhangt? Misschien de daadkracht van je verwijzer, misschien je diagnose, misschien je vorig jaar gekozen zorgverzekeraar. In elk geval niets waar je zelf controle over hebt. Geen keuzevrijheid, maar willekeur. Minister, vergeet die keuzevrijheid. Wij willen graag behandeld worden. Als er één optie is, is dat al goed genoeg. Het probleem is niet dat we hulp nodig hebben bij het kiezen, maar dat er vaak niet één optie voorhanden is. Wat ons betreft steekt u uw geld dus in het vergroten van de behandelcapaciteit, en niet in de illusie van ‘kiezen in de ggz’. Als het in de ggz uiteindelijk zo goed gaat dat er inderdaad veel te kiezen valt, is het wellicht handig dat deze website bestaat. Maar in dat geval zijn we best bereid om zelf wat uurtjes te googelen.

