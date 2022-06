Minister Van der Wal is een verademing

In 1786 schreef Thomas Jefferson aan Abigail Adams: “Ik houd van een beetje rebellie zo nu en dan. Het is als een storm om de lucht te klaren.” De aanleiding was een boerenopstand in de jonge Amerikaanse republiek tegen de stijgende belastingen, die boeren vanwege hun schulden bij de banken in de problemen brachten.

Abigail, de vrouw van John Adams, een van de stichters van de republiek, keek naar de opstand zoals in onze dagen Gert-Jan Segers kijkt naar het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. “Deze crisis heeft alles in zich te ontsporen, zo groot is de polarisatie tussen stad en platteland”, zei hij begin deze week op de radio. Segers (ChristenUnie) voorzag zelfs “zij het nog net op een beschaafde manier, een vorm van een burgeroorlog”.

Abigail Adams meende dat de opstand krachtig moest worden onderdrukt, omdat gewetenloze bandieten de boeren hadden misleid. Segers vestigt in de stikstofkwestie zijn hoop op de ‘polder’, de overlegtafel. Dat past in de Nederlandse politieke traditie om confrontaties uit de weg te gaan en via de binnenkamer naar uitwegen te zoeken of zaken vooruit te schuiven. Dat kun je een zegen noemen, maar er zit ook een vervloekte kant aan.

John Adams, de eerste ambassadeur van de VS in Nederland, verbaasde zich destijds al over het gebrek aan slagvaardigheid van onze republiek. Hij schreef in zijn dagboek dat “het staatsbestel met opzet zo bedacht leek om daadkracht tegen te gaan”. Nederland was een republiek, “maar zonder echte handelingsbevoegdheid”.

Niemand wil de kwaaie pier zijn à la Joop den Uyl

Is het nu zoveel anders? In onze politiek-bestuurlijke cultuur is er nog altijd sprake van schuwheid voor openheid en een voorkeur voor ‘ritselen en regelen’ en de lange baan. Voor een premier is het de kunst het evenwicht in de coalitie te bewaren. Dat heeft zijn goede kanten, maar het brengt ook mee dat de coalitiepartijen elkaar in gevoelige kwesties (pensioenen, hypotheekrenteaftrek, stikstof, klimaat) in gijzeling houden. Vrijwel alle crises waarmee Rutte IV heeft te kampen, zijn op die cultuur terug te voeren. Niemand wil de kwaaie pier zijn à la Joop den Uyl, die tot aan zijn dood werd nagedragen dat hij in de jaren zestig als minister van economische zaken de mijnen in Limburg sloot.

De rode draad in onze geschiedenis laat zien dat politici in Den Haag pas tot noodzakelijke hervormingen overgaan onder grote druk van buitenaf, om het even of dat revoluties in nabijgelegen landen zijn, zoals in 1848 en 1918, of afspraken binnen de Europese Unie, zoals nu in de stikstofkwestie. Deze kwestie wacht dankzij de geduldige poldertafels al veertig jaar op een doorbraak. In zo’n cultuur is het te begrijpen dat een politicus van een heldere beleidsinzet schrikt en er zelfs meteen het ergste van vreest.

Duidelijk over het doel en standvastig

Hoe je ook over het beleid oordeelt, het is de taak van de politiek keuzes te maken en daarmee richting te geven aan het debat. Verzaak je die taak, dan geef je het toneel uit handen aan populistische krachten en allerhande tinnegieters. Dat is in een notendop wat er de afgelopen decennia is gebeurd. In dat perspectief is het optreden van minister Christianne van der Wal een stap vooruit, zelfs een verademing: zij is duidelijk over het doel, standvastig en dwingt aldus tot inhoudelijke discussie – wat thans op zichzelf al winst is.

Het Kamerlid Eppink (JA21) waarschuwde haar dat ze met haar politiek de provinciale verkiezingen in maart 2023 gaat verliezen. Van der Wal antwoordde: “Dat zou betekenen dat ik kijk naar de achterban en naar kiezers in plaats verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die moeten worden gemaakt voor Nederland”. Een alleingang zit er niet meer in. “Europa gunt ons niets meer. We hebben ons twintig, dertig jaar niet aan de afspraken gehouden.” Met de staat van onze natuur zijn we ‘het slechtste jongetje van de klas’.

Politieke moed loont

Met dit optreden doet Van der Wal denken aan de christendemocraat Jan de Koning, die vond dat de opgave van een politicus is de burgers een meter verder te laten springen dan ze geneigd zijn te doen. Dat is het spiegelbeeld van populisme, dat de weg van de minste weerstand zoekt. Het schept een autonome ruimte voor een politicus.

Het was in de dagen van De Koning, die als minister in Lubbers I (1982-1986) hard bezuinigde op uitkeringen en ambtenarensalarissen, misschien gemakkelijker, omdat zijn partij nog kon rekenen op een grote aanhang. Bovendien waren de gevolgen van de economische crisis (faillissementen, werkloosheid) zichtbaarder dan nu de stikstofneerslag in de natuur. Het resultaat van zijn koers (Eppink zal ervan opkijken) was, tegen alle verwachtingen in, negen zetels winst in 1986.

Politieke moed loont. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar Van der Wal zou niet de eerste minister zijn die na agrarische zaken minister van algemene zaken wordt.