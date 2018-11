Minister Slob devalueert de waarde van het kunstonderwijs

Op zich sympathiek dat minister Slob met een handreiking komt wegens het lerarentekort, maar de manier waarop hij dit voor het vak kunstzinnige oriëntatie doet is onacceptabel. Al eerder is de mogelijkheid aangereikt om die lessen te laten verzorgen door vakdocenten op de verschillende kunstgebieden. Met het extra geld om de werkdruk van de leerkrachten te verlichten, ligt het binnen de mogelijkheden van scholen om vakdocenten in te huren.

Minister Slob werkt dit idee verder uit. Hij schrijft: “…de instructie van bepaalde vakken buiten het kerncurriculum (kan) worden gegeven door onbevoegde krachten.” En verwijst vervolgens naar de kunstvakken en wereldoriëntatie. Fijn dat hij het belang inziet van cultuuronderwijs. Maar hij devalueert op deze manier de kunstvakken en haalt ze uit het kerncurriculum van het onderwijs.

Drie van de 56 kerndoelen van het basisonderwijs zijn echter gericht op de kunstzinnige oriëntatie. Kerndoelen zijn, de term zegt het al, doelen die de kern van het basisonderwijs vormen en iedere school moet invullen en behalen. Taal en rekenen, door Slob wel als kern van het basisonderwijs gezien, zijn ook in die kerndoelen opgenomen. Burgerschap, dat in Slobs handreiking tot de kern hoort, komt zelfs (behalve bij speciaal onderwijs) niet voor in de kerndoelen.

Af en toe een kunstenaar voor de klas is voldoende, daar hebben we blijkbaar geen uitgewerkte leerlijn en kerndoelen voor nodig

Bijzaak Wat gebeurt er als je onbevoegde kunstenaars het cultuuronderwijs laat verzorgen omdat het toch niet tot de kern zou behoren? Dan vermindert de kwaliteit, de wijze waarop het gegeven wordt en zo wordt het belang ervan voor het kind een bijzaak. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een ministerie dat zich al sinds 2013 inspant om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren in een programma als Cultuureducatie met Kwaliteit? Op dit moment werken negen ontwikkelteams, nota bene in opdracht van minister Slob, hard aan het onderwijscurriculum voor basis- en voortgezet onderwijs. Zij hebben de opdracht de kern van het curriculum te formuleren, die voor alle scholen moet gelden. Een van de ontwikkelteams richt zich op het leergebied Kunst & Cultuur. Op basis van de handreiking van de minister kunnen we hen nu dus naar huis sturen en bedanken voor hun inzet. Af en toe een kunstenaar voor de klas is tenslotte ook voldoende, daar hebben we blijkbaar geen uitgewerkte leerlijn en kerndoelen voor nodig.

