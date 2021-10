Minister Schouten pakt veetransport alsnog niet aan en zorgt zo voor dierenleed

Het kabinet zet twee stappen terug in de bescherming tijdens veetransporten, schrijft Geert Laugs van Compassion in World Farming Nederland, pleitbezorger van een diervriendelijke veehouderij.

Anderhalf jaar geleden keek Europa vol bewondering naar minister ­Carola Schouten. Zij stelde paal en perk aan verre veetransporten, naar landen als Oezbekistan en Kazachstan, waar het welzijn van de dieren niet kan worden gegarandeerd. Nu, op de valreep van haar ministerschap van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt ze hierop terug en laat haar oren hangen naar de veetransporteurs. Dat is teleurstellend en ­onbegrijpelijk.

In 2015 oordeelde het Europees gerechtshof dat de EU-regels die bedoeld zijn om het welzijn van dieren tijdens transport te garanderen, ook moeten worden nageleefd buiten de grenzen van de Europese Unie.

Dat betekent bijvoorbeeld dat koeien na 29 uur in weer en wind in een volle veewagen te hebben doorgebracht, verplicht moeten worden uitgeladen en buiten de wagen 24 uur rust moeten krijgen, evenals eten en drinken. Daarna mag deze cyclus weer opnieuw beginnen en gaat de reis verder, soms duizenden kilometers ver.

Alsof deze reizen nog niet genoeg dierenleed veroorzaken, bleek dat er buiten de EU regelmatig de hand wordt gelicht met de verplichte stop van 24 uur. Wat daar gebeurde, onttrok zich aan de waarnemingen van de autoriteiten binnen Europa. Schouten verbood daarom, als eerste Europese landbouwminister, alle transporten die zo ver gingen dat een 24-uursstop buiten de EU noodzakelijk was. Simpelweg omdat niet kon worden gegarandeerd dat de wet wordt nageleefd.

Slager keurt eigen vlees

Nu staat de minister deze transporten weer toe. Ze laat zich daarbij leiden door een plan dat is opgesteld door Vee & Logistiek Nederland in overleg met voedsel- en warenautoriteit NVWA. Dat zou moeten garanderen dat de transporten voortaan wel volgens de regels verlopen. Ik vraag me af of dat werkelijk zal ­gebeuren. In de Kamerbrief waarin minister Schouten de koerswijziging aankondigt, geeft ze toe dat de ­Europese overheden niet in staat zijn “zelf op een objectieve manier vast te stellen dat de rustplaatsen in niet-EU-landen voldoen en volgens de regels worden gebruikt”.

Er zijn veel voorbeelden bekend van veetransporten, binnen en buiten de EU, waarbij regels worden overtreden. En de NVWA, die alles in de gaten zou moeten houden, faalt in eigen land geregeld bij toezicht op dierenwelzijn, zoals recent nog bij wantoestanden in onze eigen slachthuizen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de minister opnieuw toestaat dat de overheid haar verantwoordelijkheid ontloopt en de spreekwoordelijke slager zijn eigen vlees laat keuren.

Zelfs in het onwaarschijnlijke ­geval dat het plan van de veetransporteurs en de NVWA goed zou ­werken en ervoor zou zorgen dat de EU-regels tijdens transporten vanuit Nederland wel worden nageleefd, dan nog leidt het hervatten van deze overbodige handel tot vermijdbaar dierenleed.

Achterhaalde regels

Geen verre veetransporten is ­immers nog altijd beter dan transporten over duizenden kilometers, ook als die 100 procent aan de regels zouden voldoen. Die regels staan in Europa volop ter discussie vanwege vele klachten en gesignaleerde wantoestanden. De Europese Commissie heeft inmiddels een fundamentele herziening van het dierenwelzijnsbeleid aangekondigd, waarbij ze hoge prioriteit geeft aan de achterhaalde regels voor veetransporten.

Dat maakt het recente besluit van minister Schouten extra wrang. In Europa zet deze Nederlandse ­minister zich samen met enkele ­gelijkgezinde landen namelijk stevig in voor betere regels voor veetransporten. In plaats van een voorschot te nemen op betere regels, maakt ze echter een niet uit te leggen spagaat en zet ze in eigen land twee stappen terug.

Zo dreigt minister Schouten haar opvolger voor een voldongen feit te plaatsen. Ik hoop van harte dat de Tweede Kamer daar een stokje voor steekt en dat dit geen voorteken is voor het beleid van het nieuwe ­kabinet.

