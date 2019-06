Minister Ollongren trapt keihard op de rem bij de verduurzaming van de bouw

Kajsa Ollongren, minister van binnenlandse zaken, maakte vorige week bekend dat een van de drie Beng-eisen, de maximale energiebehoefte van een gebouw, verscherpt wordt. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen met als uiteindelijk doel: het energiegebruik verlagen en de ambitieuze doelstellingen van het Klimaatakkoord halen.

Ondanks deze recente verscherping van eis 1 is de verduurzaming in de bouwsector door de Beng-normen verder van huis dan ooit. De in 2015 vastgestelde Beng-normen stuitten op behoorlijk wat weerstand vanuit de bouwsector. Ze zouden te hoog en moeilijk haalbaar zijn, waarna de eisen drastisch werden versoepeld.

Ontwikkelaarslobby

Een kapitale denkfout met desastreuze gevolgen voor de overheid, het milieu én de bouwsector. Ollongren heeft onvoldoende oog voor de lange termijn en neemt haar beslissing onder druk van een actieve ontwikkelaarslobby. Hiermee trapt ze keihard op de rem van broodnodige verduurzaming van de bouwbranche. Een aanscherping van één eis doet daar niet aan af.

Het komt er in essentie op neer dat de overheid aanvankelijk zware normen aankondigt om die vervolgens, vier jaar na dato, enorm te versoepelen. Bedrijven worden hierdoor geconfronteerd met grote investeringen die ze vanuit noodzaak om aan de initiële Beng-eisen te kunnen voldoen al hebben gedaan, temeer nu deze eisen binnen één jaar gaan gelden. Nu blijken deze investeringen voor niets.

Ollongren zou moeten vasthouden aan de in 2015 gestelde eisen, en streven naar een eenduidig en betrouwbaar beleid

Ollongren zou, in plaats van de aangekondigde normen aan de vooravond van inwerkingtreding te versoepelen, moeten vasthouden aan de in 2015 gestelde eisen, en streven naar een eenduidig en betrouwbaar beleid om zo het vertrouwen in de bouwsector te vergroten. De markt is er klaar voor en het behalen van de zwaardere Beng-eisen kan fungeren als katalysator voor verdere innovatie en verduurzaming. In de praktijk betekent dit: kijk per object welke investering (isolatie, zonnepaneel, installatie etcetera) de prioriteit moet hebben en zorg dat een andere bouwmethode dit in de toekomst niet uitsluit.

Laat het doel – de CO2-uitstoot in de bouw verminderen en volledig energieneutrale bebouwing in 2050 – weer de prioriteit zijn. Dat zet meer zoden aan de dijk dan steeds wijzigende normen, waardoor verduurzaming van de branche op haar gat komt te liggen.