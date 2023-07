Minister Helder wil ons wakker schudden, ik vrees dat ze daar goed in is geslaagd

Nadat ik hier onlangs schreef dat we ouderen straks nog in drietraps-stapelbedden moeten duwen om hen een plaats in een verpleeghuis te bezorgen, kreeg ik een mail van een lezer. De problemen in de ouderenzorg waren volgens hem te wijten aan de medische stand. Die laat mensen steeds ouder worden, met als gevolg een overschot aan hulpbehoevende bejaarden. ‘Wanneer we de natuur proberen aan te passen aan onze levenswensen, zal zich dat op den duur wreken. Ik denk dat we als land nooit in de gaten hebben gehad welke grote ontwrichtende gevolgen de medische wetenschap op dit gebied heeft aangericht.’

Bij het idee hierachter, dat er een natuurlijke grens is overschreden in ons levensverlengend medische handelen, heb ik mijn twijfels. Maar ik denk dat deze lezer onbedoeld toch een gedachte verwoordt die ouderen kan bekruipen bij alle berichten over het tekort aan geld en personeel om hen te verzorgen, namelijk dat ze te veel zijn. Zeker als minister van langdurige zorg Conny Helder (VVD) hen opdraagt zelf hun eigen zorgplan te maken, zoals Trouw dinsdag meldde. “Het merendeel van de mensen zit toch te wachten tot de overheid het oplost”, zei de minister. “Dat gaat niet gebeuren.”

Raadpleeg je eigen zorgplan

De minister was duidelijk over de problemen. “Alles verdubbelt”, stelde ze vast. “De zorgvraag, het aantal ouderen, de mensen met dementie. Terwijl de zorg en de groep mantelzorgers niet in hetzelfde tempo meegroeit.” En ze zei dit in reactie op een ambtelijk rapport, dat bepleit stevig te bezuinigen: laat ouderen meer betalen voor de zorg, schrap de financiering van huishoudelijke hulp en dagbesteding, stop de vergoeding van mondzorg, verhoog de toegangsdrempel voor verpleeghuizen. Toch meer hulp nodig? Raadpleeg je eigen zorgplan.

Geruststellend is het allemaal niet, en zo is het ook niet bedoeld: de minister wil ons wakker schudden. Ik vrees dat ze daar goed in is geslaagd. Reactie van een twitteraar: ‘Waar blijft de pil van Drion?’ Je zou dat af kunnen doen als een impulsieve en emotionele oprisping, ware het niet dat we weten dat de angst om anderen tot last te worden een grote rol speelt bij het denken over het levenseinde. Uit opinie-onderzoek dat Trouw eerder dit jaar liet uitvoeren, bleek dat mensen die openstonden voor euthanasie zwaar lieten meewegen dat ze geen te grote belasting wilden worden voor hun naasten (57 procent) of voor de maatschappij (20 procent).

Financiële motieven bepalen het denken

Als Helder het pad naar grotere zelfstandigheid voor ouderen zou inslaan als stimulans voor een vervuld leven, zou over haar ideeën in alle vrolijkheid kunnen worden gediscussieerd, maar zo is het niet: financiële motieven bepalen het denken. Dat is op zich niet zondig, maar eerdere ervaringen – met name rond de Participatiewet en de jeugdzorg – hebben bewezen hoe vals de lofzang op zelfredzaamheid kan klinken als die wordt ingegeven door bezuinigingsdrang. Ik zou bang zijn als ik oud was. Echt oud, bedoel ik.

Of het anders kan, gezien de evidente problemen van vergrijzing en personeelstekorten? Vanuit de zorg zelf zijn er mensen die daar ja op zeggen. Zij verwijten de minister dat zij luistert naar de mensen die werken aan de zorg – ambtenaren, adviesorganen, consultants, toezichthouders – en niet naar de mensen in de zorg. Ik zeg niet dat het alles oplost, maar ik zou hun stem meer willen horen.