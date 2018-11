Minister Blok heeft nog veel uit te leggen over zijn omgang met het dossier-Syrië

Vorige week publiceerden Trouw en het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’ over stukken waaruit bleek dat ondanks de plechtige belofte van opeenvolgende ministers van buitenlandse zaken, goederen wel degelijk gebruikt zijn in de strijd.

Pijnlijke vergissing

Bovendien werden, door een pijnlijke vergissing van het ministerie, de namen bekend van zeker twee strijdgroepen die hulp ontvingen. Nu die namen bekend zijn, wordt het alleen maar vreemder dat ze ooit tot staatsgeheim zijn verklaard.

Levant Front (Jahbat al-Shamiya) en Hama Rebels Gathering kregen Nederlandse steun die uiteindelijk deels gebruikt werd in de strijd. Sterker, uit de door Buitenlandse Zaken vrijgegeven stukken blijkt, dat levering nog doorging terwijl deze groepen deelnamen aan de strijd in Afrin, in Noord-Syrië. Dit ondanks bezweringen van Halbe Zijlstra, destijds minister van buitenlandse zaken, dat het zenden van hulpgoederen onmiddellijk zou worden stopgezet als zij zouden participeren in oorlogshandelingen.

Het staatsgeheim is een vreemd fenomeen. Niemand, anders dan de minister en zijn adviseurs, kan nagaan wat de motieven zijn om het te gebruiken.

Nu alles wel in de openbaarheid gekomen is, laden Zijlstra en zijn opvolger Stef Blok de verdenking op zich dat het middel om zaken tot staatsgeheim te verklaren hier misbruikt is om lastige vragen over de Nederlandse hulp aan partijen in Syrië uit de weg te gaan. De namen van de groepen zijn niet relevant genoeg om er het predicaat staatsgeheim op te plakken. Alsof de wetenschap dat Nederland hulp bood de tegenstander in de burgeroorlog extra zou motiveren de strijd aan te gaan.

