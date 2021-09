Minderheidskabinet is de minst slechte optie

Het hoge woord is eruit, de blokkades houden stand. VVD en CDA weigeren met meer dan één linkse partij te gaan praten, D66 doet hetzelfde met de ChristenUnie. Meer dan vijf maanden na de verkiezingen is de formatie zo geen steek opgeschoten. Er ligt weliswaar een document op tafel van VVD en D66 over de dossiers die doorgesproken zouden moeten worden, maar er heeft nog niet een begin van een inhoudelijke discussie met andere partijen over plaatsgevonden.

Dat is meer dan teleurstellend, dat is ronduit een schande. Die dossiers zijn zeer urgent en variëren van de klimaatcrisis tot de stikstofaanpak, van de omgang met de coronapandemie tot het herstel van het vertrouwen in de politiek na de toeslagenaffaire, en van het op gang helpen van de woningbouw tot aan de verbeteringen aan de infrastructuur.

Intussen presenteert het demissionaire kabinet miljardenplannen alsof het niets is, en kiest het ene na het andere kabinetslid voor een andere baan. Zo verruilde dinsdag minister van verkeer en waterstaat Cora van Nieuwenhuizen haar functie voor een positie als belangenbehartiger van de energiesector. De kiezers zien dit ongetwijfeld hoofdschuddend aan. Van de deemoedige houding onder politici na het aftreden van het kabinet is weinig meer over. Noch van het besef dit voorjaar dat de ongekende vertrouwenscrisis en de coronacrisis het noodzakelijk maakten de handen ineen te slaan.

Nu alle wegen naar een meerderheidskabinet zijn geblokkeerd, resteert die naar een minderheidskabinet. Dat komt niet vaak voor, maar is een minder onwaarschijnlijke optie dan het lijkt. Niet alleen hebben andere landen daar ervaring mee, maar is er de afgelopen jaren ook al geregeld gewerkt met minderheden in de Eerste Kamer. Via onderhandelingen per dossier werden politieke minderheden omgezet in meerderheden voor wetgeving en beleidskeuzes.

Van alle zwakteboden is dit dan misschien de minst zwakke. Verkiezingen nu zouden vrijwel zeker niets oplossen, de politieke verhoudingen niet noemenswaardig wijzigen en hooguit de flanken verder versterken. Bovendien liggen de zo urgente dossiers stof te verzamelen, terwijl daadkracht gewenst is. Zoals bij het klimaatbeleid, wil Nederland ook maar enigszins in de buurt komen van de vereiste 55 procent reductie van CO2-uitstoot in 2030.

D66-leider Sigrid Kaag heeft de bal nu bij Rutte gelegd, de leider van de grootste partij. En dat is logisch, hoewel het wringt dat uitgerekend de politicus de politieke stagnatie moet doorbreken in wie het vertrouwen zo breed in de Kamer is opgezegd. Ook in de omgang met de vermeende ‘linkse wolk’ slaagde Rutte er niet in over zijn schaduw heen te springen en echt op de inhoud het gesprek aan te gaan. Hij heeft nu dan ook alles te bewijzen.