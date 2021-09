Minder kwetsbare flexwerkers? Het werden er de laatste jaren meer

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft volgens een rapport van ABN Amro al meer dan 77.000 banen laten verdwijnen. Daarnaast steeg het aantal mensen in onverantwoorde zzp-­constructies. Dat is vreemd, want de Wab werd vorig jaar juist ingevoerd om flexwerk minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers en ze aan te sporen meer mensen in vaste dienst te nemen. Maar na anderhalf jaar zijn we verder van huis dan ooit. Het probleem is dat de Wab geen rekening houdt met de realiteit.

Onder andere uitzendkrachten ­werden door de Wab afgelopen jaar duurder, terwijl de vraag naar flexibele krachten juist steeg: daar heeft de wetgeving blijkbaar geen invloed op. Het kan geen verrassing zijn dat in een vooruitstrevende en groeiende economie altijd behoefte is aan flexibele krachten. Vraag en aanbod zijn immers continu in beweging.

De Wab heeft het tegenover­gestelde bewerkstelligd van wat ze ­beoogde. De 77.000 verdwenen arbeidsplekken voor flexwerkers zijn niet vervangen door vaste contracten. Er is sprake van een waterbed­effect: er werken nu meer mensen dan ooit in onzekere en onveilige omstandigheden onder het mom van zelfstandig ondernemerschap, ofwel zzp-constructies.

Flexcontracten die fatsoenlijk geregeld waren (met inkomenszekerheid, sociale afdrachten, verzekeringen, pensioenopbouw en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling), werden afgelopen jaar op grote schaal vervangen door opeens veel goedkopere flexibele afspraken zoals zzp-constructies.

We hebben het hier niet over zelfstandige interim-managers of consultants die een hoog uurtarief hanteren. In de praktijk gaat het vaak om banen waar weinig tot geen kwalificaties voor nodig zijn, vaak uitgevoerd door kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: zzp’ers die de geest van ondernemerschap in deze constructies meestal niet bewust opzoeken. Volgens het rapport van ABN Amro betrof het in 80 procent van de 77.000 verdwenen flexibele contracten als gevolg van de Wab vrouwelijke flexwerkers. Over het algemeen worden jongeren het hardst getroffen.

De platformeconomie maakt het probleem duidelijk. In de grote steden fietsen ontelbaar veel maaltijd- en boodschappenbezorgers als zzp’er onverzekerd en zonder enige rechtsbescherming of cao rond onder hoge tijdsdruk. De meeste bedrijven waarvoor ze dit doen, dragen geen enkele verantwoordelijkheid als er iets misgaat. Ze hoeven de koeriers ook niets te betalen als er even wat minder bestellingen binnenkomen.

Verzekerde koeriers

Gelukkig laten sommige ondernemingen zien dat het anders kan en moet, zoals Just Eat Takeaway.com. Hun riders, ofwel koeriers, zijn ­gewoon in loondienst, bijvoorbeeld als uitzendkracht, en daarmee beschermd en verzekerd – ongeacht het aantal ritten dat ze maken. Dat bewijst dat je dit werk ook fatsoenlijk kunt organiseren. Het zou een inspiratiebron moeten zijn voor andere sectoren en ondernemingen.

Toch zal er niets veranderen zolang het financieel aantrekkelijker is, en juridisch mogelijk blijft, om in elke situatie voor de ongereguleerde zzp-vorm te kiezen.

Ook rechtszaken hebben tot op heden geen verandering gebracht. Die schetsen een wisselend beeld. Afgelopen week nog heeft de kantonrechter in Amsterdam uitspraak gedaan over Uber, dat chauffeurs een arbeidscontract zou moeten bieden. Maar in een eerdere procedure rond Deliveroo zagen we dat een rechterlijke uitspraak geen blijvende verandering heeft gebracht.

Het wordt daarom tijd dat de Wab opnieuw wordt beoordeeld vanuit de lessen die we het afgelopen anderhalf jaar hebben geleerd. Laten we die in de uitwerking van het Ser-­akkoord en de kabinetsformatie meenemen. Het is duidelijk dat de discussie binnen een onvermijdbare flexibiliteit op de arbeidsmarkt niet gaat over flex of vast. Het gaat over goed en slecht geregeld werk.