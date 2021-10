Minder drank op universiteit graag

De Universiteit van Amsterdam gaat alcohol­gebruik op de campus tijdens congressen, ­borrels en evenementen ontmoedigen, zo bracht de univer­siteit eerder deze maand in een persbericht naar buiten. Dat voorstel werd niet met open armen ontvangen. Alcohol drinken in gezelschap is immers nog altijd een sociale norm in hoogopgeleid Nederland. Zo kwam Tilburg University recentelijk zelfs met drie eigen biersoorten op de proppen, speciaal gebrouwen voor studenten. “De 20.000 Tilburg­se studenten verdienen wat ons ­betreft een eigen biertje”, stelde een van haar horecapartners bij dit project.

Ook na symposia, recepties en oraties staat er steevast alcohol op tafel. Dat beeld wordt bevestigd door een rapport van het Trimbos-instituut: “Bij borrels van medewerkers wordt er veel alcohol gedronken en staan de flessen de dagen erna nog lang in het zicht van studenten”, aldus een geïnterviewde academicus.

Het tekent de verhoudingen: voor vele academici is alcohol een heilig huisje waar niet aan te tornen valt.

Verhoging van de prijs

Toch zouden universiteiten serieus moeten overwegen om het gebruik van alcohol fors in te perken, middels een verhoging van de prijs en een vermindering van het aanbod. Want als er nou ergens een plek is waar sociale omgangsvormen in lijn kunnen zijn met wetenschappelijke kennis en het taboe rondom alcohol kan worden doorbroken, dan is het wel op de universiteit.

Studenten verkeren namelijk al genoeg in situaties waarbij alcohol de norm is. Studie-, sport- en studentenverenigingen, (politieke) ­jongerenorganisaties en huisfeestjes: vrijwel overal word je geacht ­gezellig iets mee te drinken. Terwijl het bewijs onomstreden is: uit talloze onderzoeken blijkt dat alcohol slecht is voor je gezondheid. Door op de campussen eveneens een ruime hoeveelheid alcohol voor te schotelen, continueer en bekrachtig je als universiteit die slechte gewoonten.

Met een breed aanbod non-alcoholische dranken, die eveneens lekker en toegankelijk zijn, toon je als universiteit aan dat er verantwoorde substituten zijn. Het mag ook best gezellig zijn op de campus, maar het startpunt is de wetenschap.

Niet voor niets meldt de UvA op haar site dat ze zich ziet als “een inspiratie voor studenten, een voorhoedespeler in de internationale wetenschap en een partner in vernieuwing”. Voorts erkent de Universiteit Leiden dat ze ‘een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt’, waarbij ze zich inzet voor ‘het verspreiden en toepassen van maatschappelijke kennis’. Zolang universiteiten alcohol blijven normaliseren, verloochenen ze evenwel de wetenschap – en daarmee hun bestaansrecht – ten faveure van sociale normen.

Inclusiviteit

Bovendien speelt deze discussie zich te vaak af rondom ‘inclusiviteit’. Ook de UvA maakt zich daaraan schuldig in haar voorstel. Alcohol wordt dan vooral beperkt geschonken, omdat bepaalde groepen zich anders buitengesloten voelen.

Het besef moet weer indalen dat universiteiten zeker sociale gemeenschappen zijn, maar in beginsel academische instellingen, waar wetenschap welig tiert. Soms is de wetenschap streng op de gebruiken van minderheden, soms op die van meerderheden.

Dat betekent echter geenszins dat universiteiten de wetenschap vol­ledig vrij baan moeten geven en principes als inclusiviteit en de vrije keuze moeten afschrijven. Laat alcohol nog wel verkrijgbaar zijn op de universiteiten, maar zoals gezegd: duurder en in mindere mate.

Angst dat we ons daarbij op een hellend vlak begeven, is ongegrond. We kunnen tenslotte voorkomen dat het drankje wordt uitgebannen op de universiteit. Het is simpelweg een kwestie van handelen met voortschrijdend wetenschappelijk inzicht én bereid blijven andere ­percepties te faciliteren. Daarnaast kun je in de kroeg of op de sociëteit altijd nog je treintje goudgele rakkers bestellen. Mag ik daar een toost op uitbrengen? Eureka!

