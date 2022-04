Minder asielaanvragen, maar alsnog zit de opvang van asielzoekers bomvol

De berichten over de opvang van asielzoekers in Nederland stemmen niet vrolijk de laatste maanden. Er is sprake van een gebrek aan capaciteit, mensonterende omstandigheden in bepaalde asielcentra, mensen die op stoelen moesten slapen. Daarbij moeten 13.500 statushouders in centra blijven wonen omdat er een woningcrisis heerst in Nederland. Er moet dus logischerwijs sprake zijn van een enorme toename van asielmigranten. Of niet?

Gisteren kopte deze krant: ‘Minder vluchtelingen vroegen asiel in het eerste kwartaal’. Uit het stuk blijkt zelfs dat er 35 procent minder asielzoekers naar Nederland kwamen in de eerste drie maanden van het jaar. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het bericht met opgetrokken wenkbrauwen las, omdat ik over cijfers beschikte die precies de tegenovergestelde ontwikkeling laten zien. Ik ging dus op eigen onderzoek, maar was snel klaar.

Merkwaardige cijfers

De cijfers in Trouw komen uit het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en zijn op twee punten merkwaardig. Het CBS vergelijkt niet het eerste kwartaal van dit jaar met dat van vorig jaar maar met het laatste van 2021. Terwijl de statistieken laten ieder jaar zien dat er altijd meer asielverzoeken worden gedaan in het laatste kwartaal dan in het eerste. Dit lijkt op het vergelijken van appels met peren. Het CBS geeft ook geen totaal beeld van de asielmigratie, maar telt alleen de mensen die een eerste asielverzoek hebben ingediend.

Voor een compleet beeld van asielmigratie moeten we bij het hoofdrapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn. De IND telt niet alleen het eerste verzoek, maar ook de mensen die elders al asiel hebben aangevraagd plus de nareizigers (gezinsleden van statushouders). In het eerste kwartaal van dit jaar telt de IND 9.447 asielmigranten die naar Nederland kwamen. Dit is bijna een verdubbeling met de eerste drie maanden van 2021 toen 4.543 personen in Nederland arriveerden.

De IND telt ook de totale asielmigratie van de laatste 12 maanden. Dan zie je pas hoe de gigantische toename vorm kreeg: tot maart 2021 waren dit 17.716 asielmigranten (tot maart 2020 28.317), maar in de laatste 12 maanden tot maart dit jaar exploderen de cijfers met 41.514 personen. Hiermee wordt beter zichtbaar waarom de opvang van asielzoekers bomvol zit. En niets laat voorlopig veronderstellen dat deze groei niet doorzet.

Terug naar het CBS. Wat dit instituut niet doet met asielmigratie, een kwartaal vergelijken met de corresponderende maanden van het jaar ervoor, doet het wel met de gewone migratie en bevolkingstoename. Zo leren we dat uitsluitend door migratie (en niet door natuurlijke aanwas, want er waren meer sterfgevallen dan geboortes) de bevolking in Nederland dit jaar tot en met maart per saldo met 52.600 inwoners is gegroeid. Ook al worden de Oekraïners niet meegeteld (25.000), is dit hoger (1000 meer) dan het recordjaar van 2019!

Ik besef dat deze column vol cijfers bij de lezer nogal rauw kan overkomen. Maar het helpt ook om de situatie in de asielcentra te begrijpen, en voor een deel ook de weerslag op de woningcrisis.

